Un nouveau cas de coronavirus confirmé à Rouyn-Noranda

La MRCMunicipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda compte 15 cas actifs de COVID-19 selon le dernier bilan et 13 sont détectés dans la Vallée-de-l’Or. Les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Témiscamingue ont moins de six cas actifs chacun.

Aucune hospitalisation dans la région n'est liée au virus actuellement.

La direction du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue fera le point sur la situation épidémiologique et la campagne de vaccination à 15 heures aujourd’hui.

La région se retrouve au 15e rang au Québec en fonction du nombre de doses administrées.

Un premier cas du variant indien au Québec

En Abitibi-Témiscamingue, seule la présence du variant du coronavirus qui a d'abord circulé en Afrique du Sud a été décelée.

Un premier cas de variant ayant émergé en Inde a été détecté cette semaine au Québec, dans la région Mauricie–Centre-du-Québec.

Des variants ayant apparus au Royaume-Uni, au Brésil et au Nigéria sont aussi surveillés dans la province.