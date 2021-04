COVID-19 : 1248 nouveaux cas et 7 décès de plus au Québec

Les autorités sanitaires du Québec ont fait état jeudi de 1248 nouveaux cas de la COVID-19 et 7 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Parmi ces nouveaux décès, deux sont survenus au cours des dernières 24 heures, tandis que les cinq autres ont été rapportés entre le 15 et le 20 avril.

Depuis le début de la pandémie, ce sont donc 10 845 personnes qui sont mortes au Québec après avoir contracté le coronavirus.

Les hospitalisations ont connu une légère diminution par rapport à hier : avec 5 personnes en moins, on en compte un total de 711. De ce nombre, 174 personnes se trouvent aux soins intensifs, soit 4 de moins que la veille.

L'évolution de la COVID-19 au Québec

Alors que l'apparition d'un cas de variant indien en Mauricie a soulevé son lot d'inquiétudes mercredi, le nombre de variants a connu une augmentation de 764 au cours des dernières 24 heures, pour atteindre un total de 25 124.

Les autorités sanitaires ont pu identifier la source de 3514 (+71) de ces variants jusqu'ici, grâce au séquençage.

L'essentiel de ces variants ont été dénombrés par criblage dans les régions de la Capitale-Nationale (+185) et de Montréal (+152), qui comptent respectivement 5844 et 6978 cas liés aux variants. Depuis la veille, 68 nouveaux variants issus de toutes les souches – britannique, sud-africain, brésilien et nigérien – ont été confirmés par séquençage à Montréal.

La situation continue d'être préoccupante dans Chaudière-Appalaches, qui se maintient au sommet de la liste des régions les plus touchées, toute proportion gardée. On y recense 1419 cas de COVID-19 actifs, soit l'équivalent de 328,5 cas par 100 000 habitants.

Les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais comptent pour leur part 2147 cas actifs (282,5 par 100 000) et 975 cas actifs (241,1 par 100 000).

En comparaison, Montréal, qui a enregistré 307 nouveaux cas par rapport à mercredi, compte un total de 3216 cas actifs (154,7 par 100 000).

Les éclosions actives demeurent essentiellement dans les milieux de travail, qui en comptent 639 (54 % de toutes les éclosions actives dans la province), et dans le réseau scolaire, où on en dénombre 285 (24,1 %).

Nombre record de doses administrées

Au cours des dernières 24 heures, les autorités sanitaires ont administré un nombre record de doses de vaccin contre la COVID-19, soit 84 837.

La santé publique a également indiqué que 935 doses, qui n'avaient pas été prises en compte dans le calcul total, avaient été inoculées avant le 21 avril.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait savoir sur Twitter que plus de 30 000 doses du vaccin d'AstraZeneca avaient été administrées au Québec. Dans la semaine à venir, 103 000 rendez-vous pour recevoir ce vaccin sont prévus à l'horaire, a-t-il indiqué.

Jusqu'à présent, 2 589 682 doses ont été administrées, sur les 3 066 969 doses déjà reçues. C'est donc dire que 30,1 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin.

Dans toute la province, 41 299 personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin, selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).