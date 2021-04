COVID-19 : 29 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La santé publique recense 29 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce nombre est sensiblement le même que celui dévoilé mercredi, où 30 cas de plus avaient été confirmés .

On compte maintenant 227 cas actifs dans la région, soit 11 de plus que la veille.

Au total, le Saguenay-Lac-Saint-Jean cumule 10 029 cas depuis le début de la pandémie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean signale six hospitalisations régulières en lien avec la COVID-19 et deux personnes traitées aux soins intensifs.

À l’échelle du Québec, 1248 nouveaux cas de coronavirus sont répertoriés de même que sept décès additionnels.