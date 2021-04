Pas de points de contrôle entre les villes du Grand Vancouver, dit le gouvernement

Les gens pourront encore circuler sans être contrôlés entre les territoires des régies de santé Vancouver Coastal et de la vallée du Fraser.

À compter de vendredi, les déplacements non essentiels entre les régions sanitaires de la Colombie-Britannique seront officiellement interdits durant cinq semaines. La province entend donner les détails de son plan la journée même.

Les automobilistes peuvent par exemple s'attendre à être questionnés sur les motifs de leur déplacement aux terminaux des traversiers et sur les autoroutes entre le Grand Vancouver et l’Intérieur de la province, explique Mike Farnworth.

Des affiches aux frontières entre l’Alberta et la Colombie-Britannique visent à décourager les déplacements non essentiels entre les provinces et si quelqu'un entre en Colombie-Britannique, il ne pourra pas se rendre dans une autre région sanitaire , prévient le ministre.

Inquiétude chez les policiers

Les corps policiers éprouvent de graves préoccupations concernant le renforcement de cette mesure sur les déplacements.

En plus d'assumer une charge de travail déjà lourde, la participation aux barrages routiers met encore plus de pression sur les ressources limitées et expose nos membres à un risque supplémentaire d'exposition et d'infection possible , dit le président de la Fédération de la police nationale, Brian Sauvé.

Le directeur du syndicat, Robert Farrer, estime que la nouvelle réglementation est ambiguë. De façon pragmatique, avoir un policier sur le bord de la route qui essaie de déterminer si votre voyage est essentiel est une pente très glissante , dit-il.

Avec les informations de Karin Larsen