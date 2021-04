Inquiétudes sur les vols de l'Inde après 39 cas du nouveau variant en C.-B.

Alors que l’Inde connaît une flambée extrême de cas de COVID-19 et que le variant B1617 identifié dans ce pays a été recensé au moins 39 fois en Colombie-Britannique, des voix s’élèvent pour réclamer la suspension des vols en provenance de Delhi.

La province a recensé au moins 39 cas du variant B1617 au 4 avril, selon les autorités sanitaires, qui n’ont pas révélé pas de données plus récentes.

Ce variant présente deux mutations, ce qui pourrait le rendre plus résistant aux vaccins actuels, bien que cela n'a pas été prouvé pour le moment.

Des éclosions liées aux vols

Depuis janvier, au moins 45 vols en provenance de l’Inde vers Vancouver ont fait l'objet d'avis d'exposition à la COVID-19, dont 17 en avril seulement. Des vols en provenance d’Amsterdam, Mexico, San Francisco, Seattle, Dallas et Tokyo sont également liés à des éclosions de la maladie.

Jeudi, l'Inde a recensé près de 315 000 nouveaux cas d'infection au coronavirus en 24 heures, battant un record mondial.

C'est effrayant , lance la Dre Navdeep Grewal, médecin urgentiste dans le Grand Vancouver et membre du groupe de travail sud-asiatique contre la COVID-19. De toute évidence, l'Inde a une population très importante et ils n'ont tout simplement pas la capacité de rattraper les variants , croit-elle.

Elle demande une suspension des vols en provenance de l’Inde, le temps d’en apprendre davantage sur le variant B 1617 et ses effets. Mais en plus de suspendre les vols, je pense que nos règles de quarantaine doivent être appliquées plus strictement.

Un variant qui préoccupe

En Colombie-Britannique, le variant B1617 ne figure pas sur la liste des variants préoccupants comme le sont les variants Britannique (B117), Brésilien (P1) et Sud-Africain (B1351). Or, le ministre de la Santé de la province, Adrian Dix, a reconnu mercredi qu’il préoccupe .

Cela étant dit, tous les cas de COVID-19 sont préoccupants , ajoute-t-il.

Il exhorte le gouvernement fédéral à renforcer les mesures de quarantaines pour les voyageurs qui arrivent au pays. Nous pensons que davantage peut être fait pour garantir non seulement le respect de la quarantaine, mais aussi le soutien pour les gens pendant ce qui peut être une quarantaine difficile .

La Dre Grewal souhaite que la quarantaine soit étendue de trois à 10 ou 14 jours. Notre mise en quarantaine de trois jours pourrait ne pas attraper tous les cas , s’inquiète-t-elle.

Le Centre de contrôle des maladies infectieuses de la Colombie-Britannique affirme qu’elle sera en mesure d’offrir une mise à jour des cas liés au variant indien d’ici quelques jours.