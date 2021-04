La neige à l’origine de plusieurs accidents à Saguenay

Une collision impliquant trois véhicules sur le chemin du Portage Sud a fait des blessés mineurs selon les premières informations policières.

La Sécurité publique de Saguenay signale entre six et sept accidents et sorties de route au total. Ils se sont tous produits entre 7 h et 8 h.

L’un des incidents s’est notamment déroulé dans le rang Sainte-Famille près de Chicoutimi, un autre sur le boulevard du Royaume Ouest à Jonquière et un troisième sur le chemin de la Grande-Anse à La Baie.

Des véhicules d’urgence ont été dépêchés sur les lieux.

Rappel à la prudence

Le porte-parole de la police, Bruno Cormier, rappelle que de nombreux automobilistes roulent désormais avec leurs pneus d’été, ce qui peut évidemment nuire à la conduite lorsque la chaussée est enneigée. Il rappelle aux conducteurs de faire preuve de prudence.

Il va falloir être extrêmement prudent dans le déplacement au cours de la journée. Il faut ralentir et garder un plus grande distance avec les autres véhicules , indique-t-il.

À la Ville de Saguenay, on assure que tout est en place pour faire le déneigement et le sablage des artères principales. Les opérations sont en cours.