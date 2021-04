Les cours sont suspendus au Cégep de Sherbrooke pour une journée de grève

Le Cégep sera toutefois accessible à compter de 9 h, pour les cours de formation continue et de francisation, ainsi que pour le Centre de l’activité physique et la Clinique de physiothérapie. Les stages sont aussi maintenus toute la journée.

Les étudiants réclament la justice sociale et climatique

Dès 7 h ce matin, en ce Jour de la Terre, une centaine de membres de l'Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) formaient une ligne de piquetage pour obtenir une levée des cours jeudi. La direction du Cégep de Sherbrooke a confirmé leur demande vers 8 h.

Les étudiants réclament une bonification du programme de prêts et bourses du gouvernement, en plus de mesures plus restrictives en matière de protection de l'environnement.

Par rapport à la justice sociale, on milite pour une réforme du programme d’aide financière aux études du gouvernement du Québec, et pour l’environnement, on veut que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral adoptent des mesures contraignantes pour pouvoir atteindre leur objectif de réduction des gaz à effet de serre , explique Hugo Forget, responsable aux affaires externes de l’ AÉCSAssociation étudiante du Cégep de Sherbrooke .

Une marche est aussi prévue dès 13 h pour réclamer la sauvegarde du climat et la justice sociale. Celle-ci doit se terminer devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke.

L’ AÉCSAssociation étudiante du Cégep de Sherbrooke a réuni ces deux causes sous une seule bannière, car ce sont les deux choses qui touchent le plus les étudiants présentement, et qu’en fin de session, deux journées de grève, ça aurait été beaucoup , explique Hugo Forget.

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 1970.