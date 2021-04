COVID-19 : un premier patient transféré de Lévis vers Rimouski

Actuellement, 13 des 16 lits de soins intensifs dans cette région sont occupés et il y a 18 personnes d'hospitalisées sur 26 places. Il y a un petit peu plus d'oxygène qu'hier, mais comme on sait, chaque jour, il en arrive plusieurs , prévient le Dr Jean Lapointe, directeur adjoint de L'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre d'hospitalisations devrait vraisemblablement augmenter sous peu en raison de la hausse des cas de COVID-19 ces dernières semaines, ce qui explique cette décision de la direction du CISSS Chaudière-Appalaches.

On en a transféré un hier soir vers Rimouski. On regarde celui qui est le moins problématique, qui peut quitter les soins et la capacité d'accueil des centres , précise le médecin.

Logistique

Le transfert de patient nécessite une importante logistique, explique Dr Lapointe.

Oui, il y a de l'équipement, mais ça prend surtout du personnel. Ça prend des infirmières, des inhalothérapeutes, souvent un médecin. Ça prend un moyen de transport, soit l'ambulance, soit l'avion , commente le Dr Jean Lapointe.

Ça demande toute une logistique, car à l'autre bout, il faut qu'ils le reçoivent le patient aussi. C'est plusieurs heures de coordination. Une citation de :le Dr Jean Lapointe, directeur adjoint de L'Hôtel-Dieu de Lévis.

Pourquoi pas à Québec?

Le plus simple serait de transférer des patients à quelques kilomètres, à Québec, mais la situation n'est guère mieux de l'autre côté du fleuve.

Le dernier bilan recense 144 patients hospitalisés dans la Capitale-Nationale, dont 38 aux soins intensifs, ce qui ne s'est jamais vu depuis le début de la pandémie.