La mère d’un bébé prématuré sensibilise les femmes enceintes à la COVID-19

La naissance du bébé Keith Forbes, tard au mois de mars, était la chose la plus effrayante que Alexa Forbes ait jamais vécue. La mère de 25 ans a perdu ses eaux six semaines avant la date de naissance prévue, alors qu’elle était atteinte de la COVID-19.

Alexa Forbes était asymptomatique lorsqu’elle s’est rendue à l’hôpital, mais elle a rapidement été frappée par une violente fièvre, qui a contribué à un accouchement houleux.

Le bébé Keith a passé les 10 jours qui ont suivi sa naissance à l'unité de soins intensifs néonataux séparé de sa mère, qui avait obtenu un résultat positif à la COVID-19.

J’étais une épave , lance Alexa Forbes. Il y avait beaucoup de stress. Ils l’ont déposé sur ma poitrine pour une minute avant que l’équipe des soins intensifs néonataux ne l’évacue .

Mme Forbes est parmi les 400 personnes enceintes qui ont contracté la COVID-19 au Manitoba, selon la province.

Elle encourage les Manitobains, notamment les femmes enceintes, à se faire vacciner aussi vite que possible et à prendre la COVID-19 au sérieux, alors que la province est aux prises avec la troisième vague.

Alexa Forbes raconte qu'avoir été séparée de son bébé pendant 10 jours juste après sa naissance a été une expérience stressante. Keith a dû être admis à l'unité de soins intensifs néonataux. Photo : Gracieuseté de Alexa Forbes

La Dre Nathalie Auger du centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal affirme que l’expérience d’Alexa Forbes correspond à ce qui est connu sur la COVID-19.

La maladie est liée à un risque plus élevé de naissance prématurée, de mortinatalité et de prééclampsie, qui implique une tension artérielle élevée et de possibles dommages aux organes, selon un examen de la recherche à ce sujet préparé par la Dre Auger et ses collègues, qui a été publié dans le Canadian Medical Association Journal, en janvier.

En raison de ces risques, un nombre croissant d’experts proposent que les personnes enceintes soient vaccinées en priorité.

Comme frapper un mur

Alexa Forbes a obtenu un test de dépistage lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital. Le résultat positif lui a été communiqué plusieurs heures plus tard. J’ai dit : "impossible, je n’ai aucun symptôme!" , raconte-t-elle.

Deux jours plus tard, elle a développé un mal de gorge, une toux et des douleurs dans ses muscles. Sa fièvre a atteint 39 degrés Celsius et son taux d’oxygène a chuté.

C’était comme frapper un mur , lance Alexa Forbes.

Elle a dû porter un masque pendant les 36 heures de l’accouchement, alors qu’elle se battait avec les symptômes respiratoires de la COVID-19.

Keith est né le 20 mars, quatre jours après l’hospitalisation de sa mère. Il pesait 5,4 livres (2,5 kilogrammes), et n’était pas atteint par le virus. Ç’aurait été un gros problème , affirme Alexa Forbes, nous avons eu de la chance .

Vacciner les personnes enceintes

La pédiatre Anna Banerji indique que le fait d’être enceinte est un facteur qui peut contribuer à des conséquences plus graves de la COVID-19, et tout indique pour le moment que l’effet des variants aggrave les choses.

De nombreuses personnes enceintes avec lesquelles elle interagit sont de plus en plus nerveuses, affirme la Dre Banerji.

Elles sont ambivalentes quant au risque d’être vaccinées comparé au risque de contracter la COVID-19, lorsqu’elles sont enceintes , affirme la spécialiste de maladies infectieuses de l’Université de Toronto.

La gynécologue-obstétricienne au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, Vanessa Poliquin, se veut rassurante. Elle note que les personnes enceintes atteintes du nouveau coronavirus présentent un risque plus élevé d’être hospitalisées, aux soins intensifs, ou branchés à un respirateur artificiel.

La Dre Poliquin est coprésidente du Comité des maladies infectieuses de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, qui a récemment réclamé la vaccination prioritaire pour les personnes enceintes.

Il n’y a aucun signe d’effets négatifs des vaccins contre la COVID-19 sur le fait d’être enceinte, alors je crois que toutes les femmes enceintes devraient être admissibles au vaccin contre la COVID-19, vu qu’on entre dans la troisième vague , affirme-t-elle.

Après avoir contracté la COVID-19 le mois dernier, Alexa Forbes prie les Manitobains à continuer à respecter les directives de la santé publique. Photo : Gracieuseté de Alexa Forbes

Alexa Forbes affirme qu’elle aurait aimé être vaccinée, et elle encourage le grand public à se faire vacciner aussi tôt que possible.

Ce n’est pas pour vous. C’est pour d’autres personnes comme moi avec de faibles systèmes immunitaires parce qu’on est enceinte. C’est pour vos grands-parents. C’est pour n’importe qui avec un système immunodéprimé , déclare-t-elle.

Avec les informations de Bryce Hoye