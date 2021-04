Familles d'accueil : la situation est « critique », dit la DPJ Mauricie Centre-du-Québec

Les deux foyers de groupe temporaires ouverts d'urgence en décembre dernier au centre Plein Air Ville-Joie, à Trois-Rivières, sont toujours en opération. Onze enfants y sont actuellement hébergés.

D'année en année, le nombre d'enfants ayant besoin d'une place dans un foyer d'accueil est en constante progression.

On est dans une période très critique , affirme la responsable du recrutement des familles d'accueil à la DPJDirection de la protection de la jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Émilie Simard.

On y arrive, mais chaque jour, c’est vraiment un combat de trouver des places pour répondre à la demande. Une citation de :Émilie Simard, responsable du recrutement des familles d'accueil à la DPJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Besoin criant de familles d’accueil à la DPJ : une famille du Centre-du-Québec témoigne Photo : Radio-Canada

Jordane Tourigny et Marc-Antoine Pagé sont récemment devenus une famille d’accueil. Ils s’occupent actuellement d’un nourrisson, à Saint-Célestin.

Au départ, avant que je devienne famille d'accueil, mon rêve c'était de tous les sauver et maintenant, je me rends compte que c'est plus un accompagnement dans la vie et que c'est encore plus beau que sauver les enfants; c'est d’accompagner l'enfant le temps que la maman se reprenne en main et je vais m'en occuper comme si c'était le mien , confie Jordane Tourigny. Son conjoint partage la même conviction. Il offre aux enfants une figure paternelle.

À peine un an après avoir accueilli leurs premiers enfants, le couple songe déjà à agrandir la maison pour héberger deux enfants de plus.

D'après le reportage de Julie Grenon