Après moult rebondissements, dont le dernier en date se nomme COVID-19, la CCNCommission de la capitale nationale devrait révéler, jeudi, le nom des firmes retenues pour l’appel de propositions pour le développement du terrain adjacent à la future bibliothèque d’Ottawa.

La CCN CCN avait lancé l’automne dernier un appel de propositions pour l’aménagement d’une section des plaines LeBreton, soit la parcelle située entre la station du train léger Pimisi et la future bibliothèque d’Ottawa.

Il est prévu de construire sur cette parcelle d'une dimension d'un hectare, située au coin des rues Booth et Albert, des logements, ainsi que des locaux commerciaux.

Ce terrain situé dans le secteur de la rue Albert est la première étape du réaménagement des Plaines Lebreton qui s’échelonnera sur 35 ans.

À terme, le nouveau développement des Plaines Lebreton prévoit la construction de logements abordables, de bureaux, de liens piétons et cyclistes et d'espaces verts.

Adoption de la version finale du plan directeur

Les membres du conseil d’administration de la CCNCommission de la capitale nationale devraient aussi adopter, jeudi, la version finale du plan directeur conceptuel des Plaines LeBreton.

La CCNCommission de la capitale nationale prévoit de valoriser, par étape, les plaines, à travers quatre secteurs distincts, soit le secteur des aqueducs, le secteur des plaines, le secteur de la rue Albert et le secteur des parcs.

Le plan directeur conceptuel prévoit quatre secteurs distincts pour le développement des Plaines LeBreton. Photo : Commission de la capitale nationale

Ce plan orientera l’aménagement des plaines LeBreton au cours des 35 prochaines années. S’appuyant sur une norme de carboneutralité audacieuse, il combine des rues à usage mixte et de vastes espaces ouverts pour créer un aménagement utile, dynamique et comprenant de nombreux liens , peut-on lire dans le rapport qui sera présenté jeudi, et dont ICI Ottawa-Gatineau a obtenu copie.

Au sein même de ces secteurs de développement, plusieurs principes directeurs guideront la façon dont les plaines devront être aménagées.

Sept principes directeurs façonnent le plan directeur conceptuel et offrent une orientation pour la création d’une destination pour tous et d’un endroit où les Ottaviens peuvent se sentir chez eux , lit-on dans le rapport présenté aux membres du conseil d'administration de la CCNCommission de la capitale nationale .

Liste des sept principes directeurs : Stratégie sur les parcs et autres éléments du domaine public

Stratégie de mobilité

Stratégie d’aménagement du territoire

Stratégie sur la forme bâtie

Stratégie de développement durable

Stratégie sur la culture et le patrimoine

Stratégie sur le logement et les prix abordables

Stratégie de partenariat avec la Nation algonquine

Le plan prévoit à terme l'aménagement de près de 12,5 hectares de parcs et de lieux à ciel ouvert, la construction de bureaux, d'hôtels et de magasins ainsi que 4000 logements qui accueilleraient 7500 résidents.