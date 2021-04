Environ 300 policiers seront vaccinés grâce au Conseil tribal de Saskatoon

Environ 150 d’entre eux ont pu se faire vacciner contre la COVID-19, mercredi, à la clinique du STCConseil tribal de Saskatoon , située au Centre SaskTel. La vaccination pour les policiers de la ville se poursuit jeudi dans la même clinique.

Le policier Tejpal Virk, 36 ans, fait partie de ceux qui ont reçu le vaccin mercredi. Il dit se sentir soulagé d’être désormais vacciné.

En plus des règles sanitaires qui peuvent parfois ralentir le travail de réponse et d’intervention des policiers dans le cadre de leurs fonctions, la menace de contracter la COVID-19 nous préoccupe grandement , affirme Tejpal Virk.

Tejpal Virk, un policier de Saskatoon, se sent soulagé d'être désormais vacciné contre la COVID-19.

Pour sa part, M. Virk a déjà dû être en isolement préventif trois fois en raison d’une exposition au virus. J'ai été dans des situations où mon masque a été arraché de mon visage et j'étais en contact extrêmement rapproché avec cette personne-là , raconte Tejpal Virk.

La Saskatchewan a annoncé le 12 avril dernier que les policiers ainsi que d’autres premiers répondants seraient désignés comme étant prioritaires à recevoir le vaccin contre la COVID-19 et que des cliniques mobiles de vaccination seraient établies.

Le STCConseil tribal de Saskatoon a donc décidé d’accélérer le processus pour les policiers et de leur offrir des doses à sa propre clinique de vaccination.

C'est la bonne chose à faire , soutient le chef du STCConseil tribal de Saskatoon , Mark Arcand. Il se dit heureux d’avoir pu aider les policiers à recevoir une dose de vaccin plus rapidement.

Ils protègent notre ville, nos enfants et nos familles. Ils doivent se rendre chez des résidents. Ils sont dans les tranchées tous les jours. Je pense que c'est la bonne chose à faire de pouvoir leur administrer un vaccin le plus tôt possible.

Une citation de :Mark Arcand, chef du Conseil tribal de Saskatoon