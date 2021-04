Des concerts exclusifs pour le Festival de jazz de Vancouver en mode virtuel

L'organisation, qui a dévoilé sa programmation jeudi, prévoit une centaine de spectacles virtuels en direct ou préenregistrés en provenance majoritairement de Vancouver, mais aussi de grandes salles de spectacles situées à New York, Chicago, Philadelphie, Amsterdam et Paris.

On a de grands musiciens ici à Vancouver et on a rarement la chance de tous les inclure dans notre programmation annuelle. Mais cette année, c'est comme un rêve qui se réalise. C'est génial de pouvoir enfin braquer les projecteurs sur eux! , s'enthousiasme Rainbow Robert, directrice générale et de la programmation du Festival.

L'organisation, qui a dû annuler l'événement l'an dernier en raison de la pandémie, a rajusté son tir afin d'être présente en juin et pour offrir une programmation en ligne de qualité.

Pour ce faire, les organisateurs ont fait appel à des partenaires de longue date aux États-Unis et en Europe pour la création et le financement de ces concerts virtuels qui seront uniques au Festival.

Le saxophoniste américain Ravi Coltrane interprètera la musique de ses légendaires parents John et Alice Coltrane. Photo : Festival international de jazz TD de Vancouver

Un première pour Ravi Coltrane

Les concerts en provenance des États-Unis et d'Europe seront filmés à l'avance tandis que les concerts de Vancouver seront transmis en direct en ligne. Tous ces concerts pourront être vus par les internautes des quatre coins de la planète.

Parmi les artistes internationaux, le saxophoniste américain Ravi Coltrane interprètera, pour la première fois de sa carrière, la musique de ses légendaires parents John et Alice Coltrane.

Du côté de Vancouver, la chanteuse Jill Barber, le saxophoniste Phil Dwyer, le guitariste Bill Coon et le clarinettiste François Houle sont parmi les artistes invités cette année. Les concerts à Vancouver seront captés dans quatre salles de spectacles soit au Performance Works, au Pyatt Hall, au IronWorks et au Frankie's Jazz Club.

Jill Barber fera partie de la programmation du Festival de jazz Photo : Festival international de jazz TD de Vancouver

Rainbow Robert est particulièrement emballée par le spectacle d’ouverture de Snotty Nose Rez Kids, au Performance Works. Ce duo autochtone de la Colombie-Britannique a séduit le public avec son hip-hop enflammé lors du Festival en 2019.

Les musiciens devront toutefois jouer devant des sièges vides, une nouvelle réalité avec laquelle de nombreux artistes doivent composer en temps de pandémie, constate François Houle, clarinettiste invité au Festival.

La grande différence, c'est de ne pas avoir de communication immédiate avec un public engagé. Une citation de :François Houle, clarinettiste invité

Il souligne néanmoins que c'est l'interaction entre les musiciens qui va compter dans ce contexte virtuel. C'est le côté intime qui va ressortir, précise François Houle. Donc, l'interaction entre nous sera primordiale, mais aussi ce sens d'intimité, de connexion, de familiarité.

Les organisateurs dévoileront d'autres détails sur la programmation du Festival au cours des prochaines semaines, notamment au sujet des spectacles gratuits.

Les renseignements sur la vente de billets seront disponibles sur le site coastaljazz.ca à compter du 28 avril.