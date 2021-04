L'Iran a installé de nouvelles centrifugeuses de pointe à Natanz

Il s'agit d'une violation supplémentaire par Téhéran de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, alors même que l'Iran et les États-Unis ont débuté des discussions indirectes pour revenir dans le cadre du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais).

Des progrès ont été rapportés dans les discussions organisées à Vienne sous l'égide des parties toujours prenantes de l'accord.

Un porte-parole du gouvernement iranien a déclaré que la décision prise la semaine dernière parl'Iran de produire de l'uranium enrichi à 60 % était réversible .

L'explosion et la coupure d'électricité sur le site de Natanz la semaine dernière ont endommagé un nombre inconnu de centrifugeuses, tandis que la télévision publique a diffusé des images montrant selon elle le remplacement de machines. Téhéran a dénoncé un acte de sabotage perpétré par Israël.

Dans son rapport, l'AIEA ne fait aucune mention de l'explosion ou de l'impact de celle-ci sur les activités du site de Natanz. Le nombre précis de centrifugeuses en fonction n'est pas indiqué clairement, l'agence déclarant seulement que ce nombre était en hausse.

Le 21 avril, l'agence a vérifié que [...] six cascades comprenant jusqu'à 1044 centrifugeuses IR-2m et deux cascades avec jusqu'à 348 centrifugeuses IR-4 [...] ont été installées, et un nombre d'entre elles sont utilisées , est-il écrit dans le rapport de l'AIEA destiné à ses pays membres, que Reuters a pu consulter.

Dans le document, l'agence onusienne indique aussi que l'Iran l'a informée de son projet d'installer quatre foyers supplémentaires de centrifugeuses IR-4 à Natanz.

Aux termes de l'accord, l'Iran peut seulement produire de l'uranium enrichi à Natanz avec des centrifugeuses de première génération, de type IR-1, qui sont bien moins efficaces que les modèles avancés.

Le mois dernier, l'AIEA avait rapporté que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à Natanz à l'aide de ce deuxième type de centrifugeuse perfectionnée.