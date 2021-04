Vaccination : le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait bonne figure

La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean va bon train si on compare le taux de vaccination par rapport au Québec et au Canada, mais aussi face à une bonne partie des pays sur la planète.

Avec près de 85 000 doses depuis le début de la campagne de vaccination, la région, avec ses quelque 277 000 citoyens, affiche un taux de 30,64 doses de vaccins administrées par 100 habitants.

C'est plus élevé que la moyenne provinciale qui est de 29,20. C'est la semaine dernière que la région a rattrapé son retard. D'ailleurs, à ce rythme, la région pourrait rattraper celle de Montréal (32,54) si l'approvisionnement se maintient. Lorsque la vaccination pour la population a débuté au Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de dix jours après Montréal, l'écart était alors de six points.

Le rythme ne semble d'ailleurs pas s'essouffler alors que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean a demandé, mercredi, des doses additionnelles à la fin de la première journée de vaccination pour les 45 ans et plus où elles ont toutes été écoulées.

C'est plus qu'excellent. Nous, on s'était donné le défi qu'à la fin de la journée, on serait capable d'en demander d'autres au Ministère et notre demande est rendue , s'est réjoui le directeur de la campagne régionale de vaccination, Marc Thibault. L'engouement avait aussi été observé lors de la première journée de vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus.

Si on compare au Canada en entier, avec son taux de 27,77, là encore la région fait mieux.

Par rapport aux autres pays

Lorsqu'on passe à la comparaison avec certains des pays les plus performants, les chiffres peuvent sembler peu flatteurs pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors qu'Israël fait quatre fois mieux, avec un taux de 119,63 doses par 100 habitants. Cette performance, rapportait l'Agence France-Presse en janvier, s'expliquerait en partie par le fait qu'Israël aurait contribué à fournir des données aux fabricants en échange d'un accès rapide.

Les États-Unis ont administré, au prorata, deux fois plus de vaccins qu'ici, avec 63,8 doses par 100 habitants. Le président américain, Joe Biden, a d'ailleurs annoncé mercredi que les 200 millions de doses allaient être atteintes demain, au 92e jour de sa présidence. Les États-Unis ont de grandes capacités de production, tout comme le Royaume-Uni qui a administré 64,02 doses par 100 habitants.

C'est toutefois en observant certains pays derrière que la région se démarque. Parmi les pays européens, le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait mieux que l'Allemagne (27,37), la France (25,60) et même la Suède (25,58).

Certains pays du G20 affichent des taux de loin inférieurs à la région, comme l'Inde (9,21), l'Australie (6,48) et le Japon, qui se prépare à recevoir les Jeux olympiques, avec un taux actuel de 1,73.

Joe Biden a annoncé mercredi que les 200 millions de doses seraient atteintes au 92e jour de sa présidence, alors que l'objectif initial était de 100 millions en 100 jours. Photo : Getty Images / ANGELA WEISS

Des stratégies différentes

Comme dans toute comparaison statistique, des nuances doivent être apportées. Toutes les juridictions mondiales n'ont pas adopté la même stratégie. Ainsi, le Québec a choisi de privilégier de retarder la deuxième dose pour protéger le plus grand nombre de personnes initialement. Récemment, les deuxièmes doses ont commencé à être administrées. Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a assuré que tous les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec recevraient leur 2e dose d'ici le 8 mai.

Évidemment, la région, le Québec et le Canada figurent beaucoup plus loin au chapitre des personnes qui ont reçu deux doses. Les chiffres indiquent que 0,44 % des Québécois et 2,49 % des Canadiens ont reçu deux doses contre 25,78 % des Américains.

Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en date du 18 avril, 500 personnes avaient reçu leur deuxième dose, dont tous les résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline, là où la campagne avait débuté.