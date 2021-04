Une nouvelle campagne pour encourager l'utilisation des bacs bruns

Alors que nous soulignons le Jour de la Terre, j’encourage la population du Lac-Saint-Jean et du Fjord-du-Saguenay à poursuivre leurs efforts pour adopter le bac brun, souligne le président de la RMR du Lac-Saint-Jean, André Paradis, par voie de communiqué. Déjà plusieurs ont choisi de participer à la collecte de matières organiques et nous espérons qu’ils seront encore plus nombreux à l’intégrer à leur routine domestique, grâce à notre nouvelle campagne qui leur fournira une foule de trucs pratiques.

La nouvelle campagne publicitaire J’adopte mon bac brun sera teintée d’humour et inspirée du format d’une mini-série et du photo-roman. La narration sera assurée par le chroniqueur du journal Le Quotidien Joël Martel. Les ex-patineurs olympiques Samuel Girard et Kasandra Bradette continueront également de participer à cette campagne en proposant leurs propres trucs et astuces.

Les anciens patineurs olympiques Samuel Girard et Kasandra Bradette font toujours office de porte-parole pour la Régie des matière résiduelles du Lac-Saint-Jean. Photo : Avec l'autorisation de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

Depuis le début de la collecte en octobre dernier, 2000 tonnes de matières organiques ont été amassées et sont en processus de transformation au centre de compostage. Annuellement, plus de 17 000 tonnes pourront être détournées du site d’enfouissement d’Hébertville-Station. Le contenu des poubelles est composé à environ 40 % de matières organiques.

Les citoyens dans la campagne

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la MRC du Fjord-du-Saguenay lanceront dans les prochaines semaines un concours invitant les citoyens de leurs territoires, et d'ailleurs au Québec, à faire partie de la campagne en partageant leurs meilleurs trucs.