COVID-19 : 7 morts de plus et les hospitalisations grimpent toujours en C.-B.

La Colombie-Britannique enregistre 862 nouveaux cas de COVID-19 et sept morts liées à la maladie dans les dernières 24 heures.

Parmi les 8906 cas actifs, 483 personnes sont hospitalisées, soit un record, dont 164 aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués sur les territoires des régies de la santé du Fraser (557 cas) et de Vancouver Coastal (200 cas).

Par ailleurs, BC Hydro confirme que 13 cas actifs ont été diagnostiqués sur le chantier controversé du Site C, mais ces employés ont été isolés, confirme un porte-parole. D’autres employés travaillent aussi à la maison et surveillent l’apparition de symptômes.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune mercredi. Celle-ci n'inclut pas de mise à jour sur les variants préoccupants.

Jusqu’à présent, 1 456 946 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 88 335 secondes doses. Les personnes âgées de 30 ans et plus sont invitées à s’inscrire sur le site web du programme de vaccination  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement.

Les personnes âgées de 40 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans leur pharmacie locale ou dans l’une des cliniques dédiées à la vaccination dans les communautés les plus touchées.

Nous vous encourageons vivement à prendre rendez-vous dès que possible , peut-on lire dans le communiqué. C'est l'un des moyens les plus importants pour vous de faire votre part.

Les autorités sanitaires implorent la population de maintenir les mesures de prévention de la propagation du virus. Nos travailleurs de la santé de première ligne subissent une pression intense et le nombre de personnes nécessitant des soins spécialisés dans nos unités de soins intensifs continue d'augmenter , note-t-on.

C'est le résultat de nos actions individuelles et collectives d'il y a deux semaines. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera comment nous nous en sortirons dans deux semaines.

La province compte désormais 121 751 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie et 1546 personnes ont succombé à la maladie.