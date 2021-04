Lancement d’une campagne pour contrer le racisme dans les sports à Winnipeg

Une équipe composée d’athlètes, d’entraîneurs et d’administrateurs lancent une campagne de recherche et d’éducation, visant à contrer le racisme dans les sports à Winnipeg.

L’initiative organisée par le groupe Immigration Partnership Winnipeg a lancé sa campagne mercredi lors d’un événement virtuel animé par l’ancien joueur des Blue Bombers de Winnipeg, Obby Khan.

Le natif d’Ottawa, d’origine musulmane et pakistanaise, est désormais un homme d’affaires dans la capitale manitobaine. Il a décrit son expérience dans trois équipes de la Ligue canadienne de football, la comparant à faire partie d’une grande famille .

Cependant, ajoute-t-il, les sports à l’école secondaire et à l’université étaient une tout autre affaire . Cela doit changer, dit-il, et ça commence avec les éducateurs et les parents qui donnent de bons exemples.

La campagne cherche à s’attaquer au racisme dans les sports avec des présentations virtuelles pour des élèves, une campagne d’information publique et la signature d’une entente contre le racisme dans le sport.

L'entrepreneur de Winnipeg, Obby Khan. Photo : Obby Khan

L’inaction quant au racisme et à la discrimination permet au problème de continuer. Ce n’est pas suffisant de ne pas être raciste , affirme M. Khan, nous devons nous lever et parler si nous voyons quelque chose de raciste .

Le consultant du volet recherche du programme, Craig Brown, affirme qu’il existe un manque d’information sur l’expérience de personnes autochtones, noires et racisées dans le sport à Winnipeg, notamment en ce qui concerne les nouveaux arrivants et des groupes religieux minoritaires.

M. Brown examinera la recherche qui ait été faite sur des initiatives antiracistes à d’autres endroits et effectuera sa propre recherche avec des groupes de discussion.

Éliminer les obstacles

La campagne antiraciste inclura aussi des ateliers sur l’inclusion dans les sports pour les parents, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs et les membres de conseils d’administration d’équipes, dès l’automne.

La gestionnaire de projet de Immigration Partnership Winnipeg, Daria Jorquera Palmer, ajoute que les ateliers s’inspireront aussi des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada

Elle espère que l’initiative encouragera d’autres groupes dans la ville à s’attaquer au racisme dans le sport.

Je veux voir tous les obstacles éliminés pour permettre au monde de participer , dit-elle, en ajoutant qu’elle a déjà été victime de discrimination dans le sport. Je ne veux pas que d'autres personnes vivent ce que j’ai vécu.

La campagne, financée par Patrimoine canadien, se termine en mars 2022.