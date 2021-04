Mont Saint-Anne : un premier pas vers un centre de plein air quatre saisons

C’est un dossier qui se travaille depuis plus de deux ans. C’est vraiment le désir de la communauté, des élus et des organismes sportifs du milieu d’avoir un centre de plein air quatre saisons , s’est-elle réjouie au sujet des démarches entamées par le gouvernement québécois, lundi.

Le processus juridique vise à reprendre les terrains périphériques du mont Sainte-Anne à l’entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR), qui n’aurait pas respecté son entente avec la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Pour Les Amis du Mont-Sainte-Anne, il s’agit là d’un pas majeur afin de favoriser la modernisation et la pérennité du mont Saint-Anne . Le groupe citoyen mené par l’homme d’affaires Yvon Charest milite depuis plus d'un an pour la création d’un centre quatre saisons géré par un organisme à but non lucratif.

C’est la façon de faire pour bien développer le potentiel récréotouristique de la municipalité, appuie la mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, donnant en exemple les coopératives de la Vallée Bras-du-Nord et du Massif du Sud.

RCR, c’est une entreprise privée dont le siège social est dans l’Ouest canadien. On ne nous entend pas ou on ne nous écoute pas. Les relations peuvent parfois être plus difficiles , a expliqué Parise Cormier en entrevue à l’émission Première heure.

Ski, vélo et randonnée pédestre

Malgré le boom de popularité pour le ski de fond, l’entreprise sous-finance le centre du Mont-Sainte-Anne, situé à Saint-Ferréol-les-Neiges, dit-elle. De plus en plus, on entend la grogne populaire et l’envie du milieu que ça change.

En changeant de modèle d’affaires et en développant l’offre en hébergement touristique, la mairesse estime qu’un futur centre de plein air pourrait également développer une offre pour le ski hors-piste et des sentiers de vélo de montagne et de randonnée pédestre du côté Est du mont Sainte-Anne.

Toutes des activités dont la pratique est en croissance dans la population québécoise.

Il y a vraiment des sentiers à développer. Il y a des secteurs le long de la rivière Jean-Larose où l’on n’a pas accès. C’est carrément fermé. On voudrait rendre ça accessible à notre communauté et à la grande région de Québec.