Vague de soutiens envers Benoît Pelletier aux prises avec la COVID-19

Dans une lettre publiée mercredi matin dans le quotidien La Presse, la fille de l’ancien ministre, Françoise Goulet-Pelletier explique avoir appris que son père a contracté la COVID-19 à l’aube de 2021 .

Mon cœur s’arrête, mais ma raison prend le dessus. Mon père est jeune, c’est un homme en forme, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Il y a quelques mois, il grimpait des montagnes en Gaspésie. Il y a deux étés, il était tout sourire devant la caméra après un trek dans les Alpes. Il marche chaque soir, il ne fume pas. Il ne prend même plus de tartines au Nutella depuis que le médecin lui a dit de faire attention! écrit-elle.

De toute façon, ces histoires d’horreurs qu’on entend à la télé, dans les journaux, ça n’arrive qu’aux autres… Une citation de :Extrait de la lettre de Françoise Goulet-Pelletier

Mais rapidement, la santé de l’ancien ministre se dégrade. Hospitalisé, il plonge dans le coma.

Alors j’ai compris que l’on était devenu cet autre. Ces héros des histoires tristes qu’on entend à la radio. On était devenu ces gens à qui "ça arrive". On nous avait donné ces rôles si rapidement, et ce même si on les prenait à reculons. "Donnez-le à d’autres!" implorais-je égoïstement. Non, cette fois-ci, c’est à vous à qui le rôle va "comme un gant" , poursuit Mme Goulet-Pelletier.

Janvier et février passent et l'état de santé de M. Pelletier ne s'améliore pas, et finalement, en mars, sa fille doit se rendre au chevet de son père pour un ultime au revoir , raconte-t-elle.

Mais finalement, son père reprend de la force. Si aujourd’hui, la partie n’est pas terminée et que M. Pelletier continue à combattre les ravages de la COVID-19 à l’Hôpital de Hull, les nouvelles sont meilleures.

Le professeur de droit constitutionnel, Pierre Thibault, de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Marc Godbout

De quoi réjouir son collègue et ami, Pierre Thibault, doyen adjoint et secrétaire à la section de droit civil de l’Université d’Ottawa, qui suit depuis le début son état de santé.

J’étais sous le choc quand je l’ai appris. Benoît est un professeur extraordinaire et un ami exceptionnel. [...] Il va être en convalescence encore pendant un bout de temps, mais on voit qu’il est sur la pente remontante , s'est-il réjoui en entrevue, précisant lui avoir parlé jeudi dernier.

Nombreuses réactions politiques

La publication de la lettre de Mme Goulet-Pelletier a soulevé de nombreuses réactions, notamment dans le milieu politique.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a adressé ses pensées à son ancien collègue de l'Assemblée nationale et lui souhaitant un prompt rétablissement .

L’ancienne ministre, Christine St-Pierre, ainsi que la députée de Hull, Maryse Gaudreault, ont également réagi.

Élu député du comté de Chapleau en 1998, M. Pelletier a représenté la circonscription pendant plus de dix ans à Québec.

Dans sa carrière politique, il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement, notamment celui de ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne sous le gouvernement de Jean Charest.

Benoît Pelletier et Jean Charest (archives) Photo : La Presse canadienne / Clement Allard

Un passage que n’a pas oublié la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada qui a joint sa voix aux nombreuses autres qui lui ont souhaité un prompt rétablissement.

À la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne , on connaît bien Benoît Pelletier, depuis le temps qu’il était ministre au gouvernement du Québec. Il a reçu notre prix Boréal pour son engagement envers la [francophonie canadienne]. On lui envoie tous nos souhaits pour un rétablissement rapide et complet , a gazouillé l’organisme, sur Twitter.

Un grand professeur

En 2008, M. Pelletier a finalement décidé de ne pas se représenter et de retourner à l'enseignement du droit à l'Université d'Ottawa, où il a commencé travaillé en 1990, occupant le poste de doyen adjoint de cette faculté de 1996 à 1998.

Benoît est un grand professeur de droit constitutionnel et un collègue extrêmement généreux. Ses contributions à la société québécoise et canadienne sont nombreuses et profondes, et il n’a pas fini de partager ses lumières! Je me réjouis des nouvelles qu’il prend du mieux après un dur combat contre la COVID. Je lui souhaite un bon rétablissement , a indiqué, par courriel, le professeur de droit, titulaire de la Chaire de recherche sur le monde francophone, Droits et enjeux linguistiques, François Larocque.

Professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, François Rocher était encore sous le choc.

Sur le plan personnel, je lui souhaite de se rétablir rapidement. C’est terrible ce qui lui arrive et à plein d’autres personnes qui sont frappées par la COVID. Ça me bouleverse! Benoît Pelletier, c’est quelqu’un qui a contribué puissamment à la réflexion sur la place du Québec dans le Canada et comment l’améliorer. Je souhaite qu’il se remette rapidement sur pied pour continuer cette lutte-là. Il a une grande crédibilité et cette voix-là, on veut la garder! insiste-t-il.

Avec les informations de Laurie Trudel, Alexandra Angers, Samuel Blais-Gauthier et Benjamin Vachet