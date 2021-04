Un Réginois crée un site web pour aider les épiceries locales à offrir la livraison

Lancé le mois dernier, son site, GroceryXpress.ca, offre actuellement aux utilisateurs de commander auprès de grandes chaînes comme Costco, Walmart et Real Canadian Superstore, et aussi auprès de magasins locaux comme Rosemond African Foods & Market et Great Asian Market, à Regina.

L’origine de son idée remonte à plus d’une décennie, lorsque Barry Vopnu a quitté le Nigeria pour venir étudier à Regina.

À ce moment-là, il s’est rendu compte qu’il était difficile d’avoir accès aux épiceries locales sans se rendre physiquement au magasin. Cette situation était un inconvénient pour lui, en tant qu’étudiant et en tant qu’immigrant, dit-il.

Quand je suis arrivé, c’était difficile parce que je n’avais pas d’amis. Je me suis rendu compte que la plupart des sites web ou des applications de livraison d’épicerie étaient axés sur les grandes chaînes de supermarchés et je voulais vraiment aider les magasins locaux à Regina , raconte Barry Vopnu.

C'est ainsi que lui est venue l'idée de créer son site Internet GroceryXpress.ca.

Le site Internet du Réginois Barry Vopnu et de son équipe a fait l’objet d’un essai en douceur en 2020, avant d'être officiellement lancé le mois dernier. Photo : Capture d'écran/GroceryXpress.ca

Les services de GroceryXpress.ca sont offerts actuellement à Regina, White City, Pilote Butte et Emerald Park. Barry Vopnu voudrait que son site puisse rendre service aux acheteurs d’autres régions, comme Yorkton, Carlyle et Swift Current.

Il y a des magasins à Regina qu’on ne retrouve pas dans des endroits éloignés, alors… [des consommateurs] viennent de Yorkton à Regina pour faire des achats au magasin africain , explique-t-il.

Nous voulons être en mesure de livrer les produits d’épicerie des magasins locaux de Regina à des endroits éloignés en Saskatchewan. Une citation de :Barry Vopnu, créateur du site Internet GroceryXpress.ca

Il espère également que sa plateforme aura une présence à Saskatoon au cours des trois prochains mois.

Barry Vopnu travaille activement à faire des présentations sur son produit dans un plus grand nombre d’épiceries locales. Il espère avoir une application mobile pour le site dans un avenir proche.

Son équipe est prête à s’occuper de la photographie des produits et de l’inventaire de tous les magasins, peu importe le nombre d’articles qu’ils ont.

D’après les informations d’Adeoluwa Atayero