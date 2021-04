Rembrandt et la programmation estivale du MBAC en suspens

Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) planifie depuis cinq ans la présentation de Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence : les salles d’exposition sont prêtes, une centaine d'œuvres s’apprêtent à traverser l’Atlantique et certaines sont même déjà arrivées à Ottawa... Or, le prolongement du confinement en Ontario empêche le MBAC d’ouvrir ses portes au public le 14 mai pour donner le coup d'envoi à sa saison estivale tel que prévu.

Le gouvernement de Doug Ford a prolongé ses mesures restrictives jusqu’au 20 mai, incluant la fermeture des institutions muséales. L’équipe du MBACMusée des beaux-arts du Canada sera toutefois prête à accueillir les visiteurs dès que cela sera de nouveau permis.

On va tout installer et quand on ouvre, on ouvre! , s’exclame la vice-présidente affaires institutionnelles et marketing du MBACMusée des beaux-arts du Canada , Rosemary Thompson, en tentant de se faire rassurante. Les gens travaillent très fort en ce moment parce qu’ils veulent présenter cette installation aux Canadiens.

L’exposition-phare de l’été 2021, qui doit être présentée jusqu’en septembre, s’avérera une rare occasion d’admirer la presque totalité de l'œuvre de Rembrandt van Rijn, événement qui ne s’est pas produit au Canada depuis 1969.

L’aveuglement de Samson, Autoportrait au chapeau et aux deux chaînes, Paysage avec un pont de pierre ainsi que la toile Héroïne de l’Ancien Testament font partie des pièces maîtresses de l’exposition.

Rembrandt van Rijn. L’aveuglement de Samson, 1636, huile sur toile, 219,3 × 305 cm. Städel Museum, Francfort-sur-le-Main (1383) Photo : CC BY-SA 4.0 Städel Museum, Francfort-sur-le-Main

Juste [d’avoir] une toile est rare, donc d’en voir une centaine ensemble au Musée des beaux-arts du Canada est une expérience tellement rare que les gens doivent venir. Une citation de :Rosemary Thompson, vice-présidente affaires institutionnelles et marketing du MBAC

Selon cette dernière, la crise sanitaire complique le transport des œuvres et ralentit les préparatifs qui doivent se faire à effectifs réduits, mais ne met pas la programmation estivale en péril.

Comme les expositions inscrites au calendrier seront en place jusqu’en septembre, Mme Thompson se dit confiante que le public sera au rendez-vous, puisqu’environ 75 000 personnes ont visité le MBACMusée des beaux-arts du Canada en temps de pandémie.

Pour que toutes les voix soient entendues

Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence proposera un ensemble de peintures, gravures et dessins du Néerlandais considéré comme l’un des grands artistes du 17e siècle. Ses œuvres seront exposées en synergie avec celles d’amis et de rivaux pour démontrer leur influence mutuelle.

Une centaine d’œuvres feront ainsi la lumière sur la période coloniale des années 1600, alors que la Hollande, grande puissance mondiale de l’époque, multipliait les conquêtes et s’enrichissait du commerce des esclaves.

Smallpox [La variole], 2011, perles de verre, carton sans acide avec flocage de rayonne, fil de nylon et de polyester-coton, peinture à l’huile, Plexiglas et cadre en bois, 64 × 49 × 3 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa. © Ruth Cuthand Photo : Musée des beaux-arts du Canada

Dans une volonté de diversifier les perspectives, le MBACMusée des beaux-arts du Canada présentera des pièces de créateurs Noirs et Autochtones (les artistes cris Ruth Cuthand et Kent Monkman, de même que le Canadien d’origine congolaise Moridja Kitenge Banza, entre autres) en dialogue avec celles du siècle d’or néerlandais. Rembrandt à Amsterdam. Créativité et concurrence devient ainsi la première exposition multi-horizons s’inscrivant dans le nouveau positionnement plus inclusif de l'institution nationale, annoncé en début d’année.

On sait que l’histoire est toujours écrite par les gens victorieux, mais quand même, on doit regarder les autres voix affectées par l’histoire [...] C’est important de faire les liens avec tous ces peuples mis ensemble dans le contexte. Une citation de :Rosemary Thompson, vice-présidente affaires institutionnelles et marketing du MBAC

Symphonie de la Torontoise d’origine canado-jamaïcaine Tau Lewis, ainsi que l’œuvre sans titre de l’artiste conceptuel « post-black » Rashid Johnson, originaire de Chicago, insuffleront notamment des airs de printemps à l’entrée principale et à la rotonde du MBACMusée des beaux-arts du Canada .

La première, une poupée géante ornée de guirlandes de fleurs, sera suspendue au toit de la bâtisse tandis que l’autre, très encadrée, très géométrique , selon Mme Thompson, offira un dialogue sur l’immigration, l’esclavage et les changements grâce à diverses plantes témoignant des contrastes entre l’Afrique et l’Amérique.

Symphonie (détail), 2020–2021, tissus variés recyclés et teints à la main, cuir recyclé, ouate de coton, perles, peinture acrylique, colle PVA, crinoline en métal, tuyau, coquillages et fil de fer. Musée des beaux-arts du Canada. Acheté en 2021 © Tau Lewis Photo : Flo Ngala

C'est très important de voir les arts historiques d’une façon contemporaine : l’histoire, mais aujourd’hui aussi , ajoute la vice-présidente affaires institutionnelles et marketing du MBACMusée des beaux-arts du Canada .

À voir cet été, en ligne ou au musée

En complément à l’exposition principale de l’été, le Musée mettra en vitrine une collection de 230 étampes appartenant à la famille montréalaise de Jacqueline McClaran et Jonathan Meakins et contenant notamment des pièces de Rembrandt.

Une création de la Montréalaise Geneviève Cadieux sera également installée à l’extérieur de l’institution en juin : Barcelone est composée de six toiles qui couvriront presque toute la façade sud du musée.

Geneviève Cadieux. Barcelone (détail), 2003–2020, épreuves au jet d’encre sur vinyle © Geneviève Cadieux Photo : Avec l’autorisation de l’artiste

Même si on a une pandémie, vous pouvez la voir , promet Rosemary Thompson en guise de consolation.