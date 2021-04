Un second mandat pour Jean-François Grégoire à la barre du Drakkar

Jean-François Grégoire est content de pouvoir continuer à construire des bases solides dans cette équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

C’est sûr que je suis très heureux. Avec la saison qu’on a connue et une équipe jeune, on met des choses en place. Avoir l’opportunité moi et tout le staff de pouvoir continuer la phase deux. Évidement, on est bien heureux de ça , lance l’entraîneur-chef.

Le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux, ainsi que l'entraîneur adjoint Daniel Corso et l’entraîneur des gardiens Antoine Samuel, ont également vu leur mandat renouvelé pour l’an prochain.

Pierre Rioux sera le directeur général du Drakkar de Baie-Comeau pour une troisième saison l'an prochain (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Cette vague de renouvellement vise à réitérer la confiance envers l’équipe, explique le porte-parole de l’équipe Nicolas Célant.

C’est une saison assez spéciale qu’on a vécu cette année donc on veut donner notre confiance à notre équipe hockey pour que [les joueurs] poursuivent ce qu’ils ont commencé cette année , affirme M. Célant.

Les séries éliminatoires à nos portes

Même si l’équipe de Baie-Comeau est arrivée dernière au classement cette année, elle sera de la partie pour les séries éliminatoires qui commencent vendredi, grâce à une mesure spéciale en lien avec la pandémie de COVID-19 cette année.

Le Drakkar de Baie-Comeau affrontera donc samedi prochain les Foreurs de Val-d’Or lors de leur premier match en série éliminatoire et cette première ronde se déroulera à Drummondville.