Trois nouveaux centres de vaccination massive à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale se prépare en vue de l’arrivée plus importante de vaccins dans la région au cours des prochains mois , a fait valoir le CIUSSS mercredi.

Nous voulons être prêts à livrer rapidement les vaccins lorsqu’ils arriveront en plus grande quantité et ainsi protéger le plus de gens possible, ajoute la porte-parole Annie Ouellet.

À terme, ces trois centres permettront la vaccination de 16 000 personnes par semaine.

Nouveaux sites : Centre de ski Le Relais, situé au 1084, boulevard du Lac, à Lac-Beauport (4000 personnes par semaine)

Galeries de la Capitale, Lebourgneuf (ancien local de la boutique Clément, entrée H (4000 personnes par semaine)

Aréna Marcel Bédard, 655, boulevard des Chutes, Beauport (8000 personnes par semaine).

Mercredi, 221 897 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 dans la Capitale-Nationale, soit près de 30 % de la population.