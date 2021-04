La compagnie aérienne à bas prix JetBlue volera vers Vancouver

Nous sommes ravis que JetBlue ait choisi Vancouver comme première destination canadienne avec un service entre YVRAéroport international de Vancouver , New York et Boston , affirme la présidente de l'Autorité aéroportuaire de Vancouver (YVR), Tamara Vrooman, dans un communiqué.

Elle estime que la décision de JetBlue représente un vote de confiance pour la région et qu’elle attirera les voyageurs d'affaires et d'agrément lorsque le moment sera venu de reprendre l'avion .

L’arrivée de JetBlue au Canada s’inscrit dans une expansion qui comprend également six nouvelles destinations aux États-Unis et au Honduras.

Depuis toujours, nos clients et nos membres d'équipage nous demandent d'ajouter des vols vers le centre des États-Unis et le Canada , affirme le responsable des revenus et de la planification de l'entreprise, Scott Laurence.