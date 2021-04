Kirkland Lake n’a pas les moyens de réparer un édifice historique

Construit en 1929 par l’illustre prospecteur minier Sir Harry Oakes, l’édifice a besoin de réparations évaluées à près d’1,5 million de dollars, une somme que la municipalité n’a pas selon le conseil municipal de Kirkland Lake.

Mardi, le conseil a adopté une résolution dans le but de demander un nouvel arrangement avec la Fiducie du patrimoine ontarien, propriétaire du château.

La Ville lui avait transféré la propriété en 1981 et avait alors signé un bail de 60 ans qui stipule que la municipalité est responsable de tout l’entretien.

Le conseiller municipal de Kirkland Lake, Casey Owens, dit que la municipalité veut voir s’il est possible d’en arriver à un compromis avec la fiducie pour qu’elle contribue aux réparations.

Nous sommes à la 40e année d’une entente de 60 ans. Nous avons de la misère. On n’arrive plus à respecter l’entente. Est-ce qu’il y a un moyen de négocier quelque chose pour satisfaire les critères de la fiducie, mais qui va aussi répondre aux besoins des contribuables de la ville de Kirkland Lake , affirme le conseiller Casey Owens.

On veut avoir plus une relation typique entre propriétaire et locataire.

Une citation de :Casey Owens, conseiller municipal de Kirkland Lake