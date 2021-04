Comment se faire vacciner si vous avez plus de 40 ans en Colombie-Britannique

Lundi, les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont annoncé que toutes les personnes âgées de 40 ans et plus sont désormais admissibles à recevoir le vaccin AstraZeneca-Oxford dans les pharmacies et, dans certaines régions durement touchées, dans des cliniques spéciales.

Voici ce que vous devez savoir pour obtenir votre première dose de vaccin en Colombie-Britannique:

Suis-je admissible au vaccin AstraZeneca-Oxford?

À compter du lundi 19 avril, les personnes nées en 1981 et avant peuvent prendre rendez-vous et obtenir le vaccin AstraZeneca dans les pharmacies disposant de vaccins dans le Grand Vancouver, l'île de Vancouver, l'intérieur et le nord de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique invite également les personnes de 18 ans et plus à s'inscrire pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19 au cours de la semaine prochaine dans le cadre du programme de vaccination  (Nouvelle fenêtre) de la province. L'inscription n'est pas la même chose que la prise de rendez-vous. Une fois les résidents inscrits, ils seront contactés pour prendre rendez-vous.

Où puis-je me faire vacciner?

Il existe deux façons de distribuer les doses d'AstraZeneca en Colombie-Britannique. La première consiste en une liste de pharmacies approuvées par la province qui administrent des injections à tout adulte de plus de 40 ans.

La deuxième cible une liste de 13 zones de services de santé communautaires qui ont connu les taux d'infections au virus qui cause la COVID-19 les plus élevés. Des cliniques spéciales vont administrer des vaccins dans ces régions. Toutes ces collectivités sauf deux se trouvent dans le Grand Vancouver.

Comment puis-je prendre un rendez-vous?

Si vous avez plus de 40 ans et que vous vivez dans l'une des communautés prioritaires énumérées ci-dessus, vous pouvez vous inscrire par le biais du programme de vaccination  (Nouvelle fenêtre) de la province et vous recevrez immédiatement une invitation à prendre un rendez-vous pour un vaccin.

Si vous n'habitez pas dans l'une de ces régions, la province recommande de réserver directement auprès de l'une des pharmacies figurant sur sa liste de pharmacies participantes  (Nouvelle fenêtre) disposant de doses d'AstraZeneca.

Certains pharmaciens vous recommandent également de consulter leur site web quotidiennement, car ils publient régulièrement des mises à jour sur la disponibilité des doses et ont parfois une disponibilité de dernière minute.

Certaines pharmacies, mais pas toutes, vous ajouteront à leurs listes d'attente si elles n'ont pas de rendez-vous à vous offrir immédiatement.

Le vaccin AstraZeneca est-il sûr?

Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour tous les adultes de 18 ans et plus.

Le 29 mars, la Colombie-Britannique a suivi les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) selon lesquelles le vaccin AstraZeneca doit être limité aux personnes âgées de 55 ans et plus après qu'un petit nombre de personnes plus jeunes en Europe aient développé une maladie grave de la coagulation sanguine appelée thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin (TIPIV).

Les chances d'avoir un caillot sanguin sont estimées entre 1 sur 100 000 et 1 sur 250 000. Une étude d'Oxford a révélé que le risque de caillots sanguins dus à une infection à la COVID-19 est de 8 à 10 fois plus élevé que celui d'un vaccin.

Procurez-vous le vaccin dont vous disposez. C'est aussi simple que cela. Plus vous attendez pour vous faire vacciner, plus longtemps vous n'êtes pas protégé , soutient la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef de Santé Canada.

Combien de doses sont disponibles en Colombie-Britannique?

Les pharmacies ont un approvisionnement limité en vaccins. Vendredi, 191 604 doses du vaccin AstraZeneca-Oxford étaient disponibles en Colombie-Britannique. Il y a plus d'un million de personnes entre 40 et 55 ans vivant dans la province.

Nous n'avons pas encore de vue sur des doses supplémentaires , a indiqué lundi la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry. Elle a ajouté que certaines doses pharmaceutiques pourraient également être envoyées aux cliniques prioritaires. C'est pourquoi les pharmaciens disent qu’il est important de vérifier leurs sites web et de réserver avant de se présenter.

Mercredi, de nombreuses pharmacies étaient déjà en rupture de stock suivant l’engouement des personnes nouvellement admissibles et vu l’offre limitée.

Toutes les pharmacies administrent-elles les vaccins AstraZeneca?

Seules les pharmacies approuvées  (Nouvelle fenêtre) par la province disposent actuellement de doses du vaccin d'AstraZeneca-Oxford. Ça comprend de grandes chaînes comme London Drugs, Shoppers DrugMart et Rexall ainsi que de nombreuses pharmacies indépendantes.

