Toronto va accélérer la vaccination dans les quartiers chauds

La Ville de Toronto a annoncé mercredi des améliorations à sa stratégie pour vacciner plus de gens, notamment parmi les quartiers et la population plus vulnérables.

La Municipalité a désigné 13 secteurs prioritaires où elle veut effectuer plus de séances de vaccination pour rejoindre les gens là où ils vivent.

Ces secteurs sont désignés par code postal : Nord-Ouest : M9W, M9V, M9L, M9M, M9N, M6M, M3K, M3J, M3N, M3M

Centre : M4H

Est : M1J, M1G

La médecin hygiéniste, la Dre Eileen De Villa, a expliqué que le choix de ces secteurs s’appuie sur des données sur les cas de COVID, le taux de vaccination et d’autres facteurs socio-économiques.

Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste Toronto Photo : CBC/Evan Mitsui

Toronto s’attend à ce que l’approvisionnement en doses s’améliore dans quelques semaines.

Les ambulanciers et les pompiers seront mis à contribution, les premiers pour vacciner, et les seconds pour s’occuper de logistique et de soins après la vaccination.

Selon le chef Matthew Pegg, responsable des situations d’urgence, cela permettra notamment d’aider davantage les résidents les plus vulnérables, dont les sans-abri.

La COVID à Toronto : Nouvelles infections : 1302

Patients hospitalisés : 1010

Patients aux soins intensifs : 194

Patients sous respirateur : 128

Décès supplémentaires : 27 Source : Ville de Toronto

Par ailleurs, il sera bientôt possible de prendre rendez-vous aux centres de vaccination de masse pour la période du 10 mai au 6 juin. Environ 231 000 rendez-vous seront disponibles.

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont admissibles dans ces centres et les rendez-vous doivent être pris sur le site provincial  (Nouvelle fenêtre) .