Éclosion de près de 20 cas de COVID-19 dans une école primaire de Baie-Comeau

L’école est complètement fermée depuis mercredi matin et le demeurera au moins jusqu’au 4 mai.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonçait une éclosion de 15 cas en point de presse mercredi matin, mais le bilan de cette éclosion s’est déjà alourdi depuis.

La situation est particulièrement préoccupante indique le directeur de santé publique de la Côte-Nord, Richard Fachehoun.

La situation que nous vivons actuellement avec une éclosion de 15 cas [NRDL : maintenant 20 cas] dans un milieu scolaire, on ne l'a jamais vécu depuis le début de la pandémie [dans la région]. Et les indices que nous avons par rapport à la transmission secondaire, on ne les a jamais vécus depuis le début de la pandémie. La situation est vraiment critique , s’inquiète le Dr Fachehoun.

La responsable des communications du CSScentre de services scolaire de l'Estuaire, Patricia Lavoie, assure que tous les élèves qui auraient été en contact étroit avec une personne qui a reçu un test positif à la COVID-19 seront contactés en temps et lieu.

Il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. C'est vraiment très important que les gens comprennent que c'est la santé publique qui fait l'enquête, qui évalue le risque et qui fait la recherche de contacts et tout ça. Donc les gens vont être contactés par la santé publique s'ils sont visés. On comprend qu'il y a de l'inquiétude , indique Mme Lavoie.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur