Les joueurs du Rouge et Noir entre espoir et inquiétudes

Le représentant des joueurs du Rouge et Noir d’Ottawa, Jean-Philippe Bolduc, était au travail quand il a appris que la prochaine saison de la Ligue canadienne de football (LCF) est repoussée au 5 août prochain. L’Association des joueurs et la LCF ont eu une réunion la semaine dernière et pourtant, les joueurs n’ont pas été informés que cette décision était sur le point d’être prise.

La Ligue veut jouer une saison de 14 rencontres, au lieu des 18 d'une saison régulière.

Tu me l’as appris au téléphone. C’est un peu décevant de l’apprendre comme ça. Ça montre que la communication entre l’Association des joueurs et la Ligue canadienne ne va pas bon train. Au moins, c’est une bonne nouvelle, on aurait pu avoir une mauvaise nouvelle , se console le demi défensif.

Au moins, on a une réponse. Il va y avoir une tentative de jouer au football à partir d'août. Donc, au moins, on est content d’avoir un peu de clarté pour les prochaines semaines. Une citation de :Jean-Philippe Bolduc, représentant des joueurs du Rouge et Noir

Le joueur du Rouge et Noir d'Ottawa, Jean-Philippe Bolduc, plaque Bryant Mitchell, de l'équipe d'Edmonton. Photo : La Presse canadienne / AMBER BRACKEN

Les joueurs de la LCFLigue canadienne de football n'ont pas joué en 2020. Ils sont toujours dans l’attente d’une confirmation qu’ils joueront bel et bien l’été prochain, alors que le dernier plan de la Ligue est conditionnel à l’évolution de la pandémie et l'autorisation de la santé publique.

À quel point c’est réalisable? Tu parles à quelqu’un qui est un peu pessimiste. Je pense que les gouvernements vont être très réticents à nous donner du jeu. C’est de voir à quel point la Ligue sera ouverte à jouer sans spectateurs, on ne contrôle pas ça , ajoute Jean-Philippe Bolduc.

Les joueurs souvent dans le néant

Alors que la LCFLigue canadienne de football gère de nombreux dossiers en même temps, dont une possible fusion avec la XFL, les joueurs aimeraient être informés davantage.

Je pense que les gens du bureau de la LCFLigue canadienne de football ont de la difficulté à se concentrer sur un objectif. Il s’en est mis beaucoup sur l’assiette dans ce bureau-là. On a parlé d'expansion à Halifax, on parle des joueurs mondiaux, de la fusion avec la XFL et de la prochaine saison. On est all over the place, comme on dit en anglais , s’impatiente le numéro 20 d’Ottawa depuis 2016.

Les joueurs de la LCF sont tous en attente de reprendre l'action depuis 2019. Photo : Lions de la Colombie-Britannique, La Presse canadienne, Roughriders de la Saskatchewan

Les joueurs sont étourdis à savoir c’est quoi leur plan. Il faut aussi renégocier la convention collective qui est établie pour 18 matchs , rappelle aussi Jean-Philippe Bolduc, qui croit que les prochaines semaines de négociations seront bien remplies.

Si une chose peut rassurer le joueur, un tout petit peu, c’est de connaître la position du propriétaire de l’équipe, le Ottawa Sports and entertainment Group (OSEG) qui semble plus enclin à jouer dans les prochains mois.

Pour les joueurs, c’est rassurant de voir que notre équipe veut jouer. J’ai aimé lire qu’ils sont prêts à jouer même sans partisans. C’est de bon augure s'ils peuvent mener d’autres équipes dans leur bateau , précise Jean-Philippe Bolduc, qui croit encore une fois que OSEGOttawa Sports and entertainment Group pourrait mieux communiquer avec ses joueurs.