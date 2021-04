Des agences de placement de personnel en santé amènent Québec devant les tribunaux

L’Association affirme avoir déposé un pourvoi en contrôle judiciaire dans le but de faire déclarer nulles certaines dispositions de l'arrêté ministériel en raison de leur caractère illégal et des conséquences induites par celles-ci sur les services de santé offerts à la population.

Le décret ministériel publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux avait pour objectif de limiter le recours au personnel d’agences de placement, qui coûte beaucoup plus cher au réseau public.

L’arrêté interdit aux agences de recruter un travailleur d'un organisme public de la santé et des services sociaux s'il y a été employé dans les 90 jours précédents.

C’est l’un des éléments qui est contesté devant les tribunaux par l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, une organisation qui regroupe plusieurs agences de placement de personnel.

Malheureusement, on risque de perdre des effectifs de santé qui vont tout simplement choisir d’aller dans un autre secteur d’activité ou d’aller travailler en Ontario , explique la présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, Hélène Gravel, qui estime que cette disposition est illégale.

Une infirmière de Québec avait justement affirmé à Radio-Canada la semaine dernière avoir l’intention de travailler en Ontario pendant plusieurs semaines à la suite de cet arrêté ministériel.

L’objectif de l’arrêté ministériel était aussi de tenter de limiter la propagation de la COVID-19 dans les établissements de santé.

Hélène Gravel, présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec Photo : gracieuseté

Québec oblige notamment les agences à affecter un travailleur à un seul endroit pour une durée minimale de 14 jours afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19.

Si un de nos employés travaille cinq jours dans un CHSLD et que le CHSLD la semaine suivante annule les 5 autres journées qu’elle devait travailler, ça fait en sorte que cette personne ne peut aller travailler nulle part pendant 14 jours. Ça appauvrit les gens de un, mais on ne peut pas l’utiliser non plus pour combattre la pandémie , affirme Hélène Gravel.

Les agences qui ne respectent pas les nouvelles règles s'exposent d’ailleurs à des amendes de 1000 $ à 6000 $ par jour et par prestataire de services.