COVID-19 : trois nouveaux cas et un faux positif

Ce qui porte maintenant à 17 le nombre de cas faussement positifs que la santé publique a déduit du bilan total. Jusqu’à maintenant, 1817 résidents de la Gaspésie et des Îles ont été infectés par le virus.

Le nombre de cas liés à des variants du virus détectés dans la région jusqu'à maintenant, 37, demeure stable pour une seconde journée de suite.

Deux des nouvelles personnes qui ont reçu un test positif à la COVID-19 vivent dans la MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et une autre dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

La santé publique recense six nouvelles guérisons pour un total de 30 porteurs actifs du virus, dont neuf dans les MRCMunicipalité régionale de comté du Rocher-Percé et de Côte-de-Gaspé et six dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 415 cas (+1) Bonaventure : 383 cas Rocher-Percé : 456 cas (+2 mais -1 faux positif) Côte-de-Gaspé : 469 cas La Haute-Gaspésie : 47 cas Îles-de-la-Madeleine : 47 cas

Les autorités sanitaires dénombrent une seule personne hospitalisée.

La situation de la Gaspésie, toujours au palier d'alerte jaune, tranche avec celle du Bas-Saint-Laurent voisin. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent rapporte mercredi 26 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 256 cas actifs. Deux nouvelles personnes infectées viennent de la Matapédia.

La situation de la région pourrait toutefois changer rapidement. La Côte-Nord recensait mercredi une éclosion dans une école et un record de nouveaux cas.

Au Québec, la santé publique du Québec fait état de 1217 nouveaux cas de COVID-19, 5 décès supplémentaires et 22 hospitalisations de plus.