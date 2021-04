Un décès et 164 nouveaux cas de COVID-19 au Manitoba

La mort annoncée mercredi est celle d’une cinquantenaire de la région sanitaire du Nord.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6,3 % à l’échelle provinciale et à 6,6 % pour Winnipeg.

Faits saillants : 1833 cas actifs

33 838 personnes guéries à ce jour

137 personnes hospitalisées, parmi lesquelles 72 sont encore contagieuses

34 patients aux soins intensifs, dont 18 sont encore contagieux

961 décès attribuables à la COVID-19

36 632 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

Le nombre de cas actifs est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Cas de variants détectés ou séquencés jusqu’ici : 704 cas du variant B.1.1.7

20 cas du variant B.1.351

2 cas du variant P1

78 cas n’ont pas encore été catégorisés

Un total de 804 cas de variants préoccupants

232 cas sont toujours actifs, et 570 personnes sont rétablies

Depuis le mois de février 2020, 630 143 tests de dépistage ont été effectués, dont 2785 mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 76

Prairie Mountain : 19

Santé Sud : 24

Entre-les-Lacs et de l’Est : 15

Nord : 30

Exposition possible

Les autorités sanitaires signalent une exposition possible au variant B.1.1.7 au restaurant MacDonald's situé au 217, rue Mystery Lake à Thompson le 8 avril de 16 h à minuit, le 10 et 11 avril de 6 h à 14 h, et le 13 et 14 avril de 14 h à 22 h.

Éclosions

Une éclosion est déclarée à la garderie St. Maurice Daycare Inc, à Winnipeg, qui passe au code rouge, pour critique dans le système d’intervention en cas de pandémie du Manitoba.

Les éclosions suivantes sont terminées :