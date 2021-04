La Première Nation de Garden Hill au Manitoba a vacciné plus de 80 % de sa population

La Première Nation a immunisé 81 % de sa population adulte , explique le directeur de la santé, Oberon Munroe.

Au départ, il y avait de la résistance de la part des gens pour se faire vacciner, reconnaît-il. On a fait un gros travail de communication. Nous avons une radio et une télévision locales et nous essayons de transmettre le plus d'informations possible au public.

Garden Hill a fait face à une forte éclosion de cas de COVID-19 en janvier, au point que les Forces armées canadiennes ont dû intervenir. La communauté, accessible que par avion, avait été placée en confinement par les leaders locaux.

Seuls les travailleurs essentiels comme les professionnels de la santé et certaines personnes qui devaient se rendre à Winnipeg pour des raisons médicales pouvaient entrer et sortir de la Première Nation.

La vaccination pour contrer l’éclosion

Pour lutter contre l’éclosion, la communauté a misé sur la vaccination. Une clinique avait été mise en place dans le gymnase de l’école et des doses du vaccin de Moderna ont immédiatement été inoculées aux aînés, raconte Oberon Munroe.

Par la suite, la vaccination a été étendue aux autres résidents âgés de plus de 18 ans.

Au total, près de 2600 personnes vivent dans la Première Nation, selon le recensement de 2016. Les chefs communautaires ont conclu qu’environ 1700 résidents qui vivent dans la communauté ont au moins 18 ans et qu’environ 100 autres personnes vivent à un kilomètre de cette communauté.

Long à décoller

Le démarrage de la vaccination, cependant, a été lent. Nos nombres étaient bas et cela s’est accéléré au fur et à mesure , dit Oberon Munroe.

Il a fallu que les leaders locaux rassurent les gens et fassent en sorte que ces derniers aient confiance dans les vaccins. Pour cela, une campagne d’éducation a été lancée à travers les médias locaux et ceux qui avaient été vaccinés étaient encouragés à motiver d’autres personnes à suivre leur exemple.

Finalement, de plus en plus de gens ont cherché à se faire vacciner.

Il faut vraiment pousser continuellement en faveur de la bonne information au lieu d’écouter toute la négativité qui circule sur les réseaux sociaux , estime Oberon Munroe. C’est ce qu’on a fait. On a fait en sorte que l’information pertinente rejoigne la communauté.

Le plan visait à immuniser environ 70 % à 80 % de la population, ce qui correspond au seuil à atteindre pour l’immunité collective.

Actuellement, environ 1470 résidents de plus de 18 ans, soit 81 % de la population, ont reçu une première dose de vaccin.

Mardi, 349 cas actifs de COVID-19 étaient répertoriés dans la région Island Lake, où se trouve Garden Hill, selon des données provinciales. Il y a trois mois, le nombre de cas actifs était d’environ 700.

Selon des informations de Nicholas Frew