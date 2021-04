Le Cirque du Soleil annonce la reprise de spectacles à Las Vegas et ailleurs

Après plus d’un an de pause forcée en raison de la pandémie, le Cirque du Soleil a annoncé mercredi le retour sur scène de quatre de ses spectacles dans les mois à venir.

Le soleil se lève à nouveau . C’est ainsi que l’entreprise fondée au Québec a résumé la nouvelle dans un communiqué de presse.

Les spectacles O et Mystère seront présentés dans des casinos de Las Vegas à l’été prochain. KOOZA et Luzia, des spectacles de tournée, reprendront respectivement la route à Punta Cana, en République dominicaine, à l’automne 2021, et Londres à l’hiver 2022.

C’est le moment que nous attendions tous , s’est réjoui le PDG du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, selon le communiqué.

Je suis fier de la résilience de nos artistes et de nos employés qui ont persévéré dans ces moments difficiles, alors que la fermeture prolongée des salles de spectacles a eu un impact sans précédent sur les arts de la scène.

La pandémie a été éprouvante pour l’entreprise, qui a dû mettre à l’arrêt 44 différents spectacles présentés partout dans le monde, ce qui l’a plongé dans de graves difficultés financières.

L’incertitude quant à la situation sanitaire mondiale a également forcé l’entreprise à reporter plusieurs projets de spectacles.