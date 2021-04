La police de Saguenay demande l’aide du public pour une enquête

La police de Saguenay sollicite l’aide du public afin d’obtenir des informations à propos d’un homme et d’une fillette qui ont récemment circulé dans l’arrondissement de Jonquière.

Les deux personnes marchaient sur la piste cyclable entre les boulevards du Royaume et Harvey le samedi 10 avril entre 15 h et 17 h. Les policiers cherchent des gens qui les ont vus et qui auraient discuté avec eux.

L’homme âgé d’une quarantaine d’années portait des vêtements foncés et un chapeau gris. Quant à la fillette, elle portait une veste de printemps rose avec des leggings multicolores.

Les citoyens qui les auraient vus doivent communiquer avec les policiers. Les enquêteurs cherchent à faire avancer leur enquête, sans donner plus de détails.