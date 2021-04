Calgary veut punir plus facilement les contrevenants en trottinette

Calgary imposera de nouvelles règles et des plaques d’immatriculation aux trottinettes électriques en libre-service cet été. À Edmonton, des commerçants frustrés par les usagers qui passent trop près des piétons et laissent les trottinettes traîner demandent à la Ville de faire la même chose.

À Calgary, toutes les trottinettes devront désormais avoir un numéro d’identification bien visible pour permettre aux habitants de signaler plus facilement les usagers avec de mauvais comportements .

La Ville n'accordera des permis qu’à deux compagnies, afin de limiter le nombre d’appareils.

Les contrevenants qui conduisent leur trottinette électrique de façon dangereuse ou qui entrent en collision avec un autre usager risquent 400 $ d’amende. Ceux qui embarquent un passager sur leur trottinette risquent 75 $ d’amende.

Depuis août, les compagnies qui opèrent à Calgary ont commencé à donner des amendes de 10 $ à leurs clients qui ont mal stationné leur trottinette.

Toutefois, les trottinettes, qui étaient confinées au trottoir jusqu’à présent, pourront désormais circuler dans les rues qui n’ont pas de démarcation de voies.

L’appel d’offres pour les deux compagnies qui pourront opérer est terminé. Les résultats n’ont pas encore été annoncés.

Des commerçants d’Edmonton exaspérés

À Edmonton, les trottinettes de Bird, Lime et Spin circulent dans les rues depuis un mois. La Ville n’a pas donné de contraventions ni d’avertissements formels encore cette année.

Selon des commerçants sur les populaires avenues Whyte et Jasper, ce n’est pourtant pas les infractions qui manquent.

La propriétaire de la boutique Wish List Gifts de l’avenue Whyte, Gayle Martin, affirme qu’elle voit souvent les gens rouler sur les trottoirs, conduire les appareils en état d’ébriété ou embarquer à deux sur la même trottinette.

C’est devenu dangereux et déplaisant de marcher dans les parages. Une citation de :Gayle Martin, propriétaire d'une boutique à Edmonton

Je ne peux plus promener mon chien ici et plusieurs autres personnes non plus parce que ces trottinettes vont trop vite, arrivent par derrière et leur font peur , dit-elle.

Les trottinettes électriques à Edmonton n’ont pas le droit de circuler sur les trottoirs. Elles sont également assujetties à des règlements municipaux semblables à ceux de Calgary.

Toutes les règles sont détaillées sur le site de la Ville, sur chacune des trottinettes, ainsi que dans l’application utilisée pour les réserver.

Des mesures proposées

La Ville a eu une approche passive par rapport à l’application des règlements , remarque la directrice de l’Association des commerçants du centre-ville d’Edmonton, Puneeta McBryan.

Elle remarque néanmoins que certaines compagnies ont fait des efforts pour réduire les risques.

L’entreprise Lime, par exemple, compte ajouter de larges plaques d’immatriculation sur toutes ses trottinettes. Spin, qui vient tout juste de s’installer en ville, a des zones lentes sur les avenues Jasper et Whyte, où les trottinettes ne peuvent pas aller plus vite que 13 km/h.

Le conseiller municipal d’Edmonton Ben Henderson croit que ce n’est pas suffisant, si la Ville ne sévit pas contre les usagers désobéissants.

À ce point-ci, je ne comprends pas comment certaines personnes ne peuvent pas comprendre qu’elles n’ont pas le droit de se trouver sur le trottoir , commente-t-il.

Si on n’arrive pas à régler ces problèmes, on ne devrait peut-être pas avoir de trottinettes .

Le maire d’Edmonton, Don Iveson, dit avoir entendu les inquiétudes des habitants. Il compte explorer des solutions avec son directeur municipal cette semaine.

Avec des informations d’Emily Senger et Natasha Riebe