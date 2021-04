Instagram filtre les gros mots des messages privés pour lutter contre le harcèlement

Le réseau social Instagram permet depuis mercredi à ses utilisateurs et utilisatrices de filtrer les messages reçus contenant des expressions injurieuses, un nouveau pas franchi dans la lutte contre le harcèlement en ligne.

Les internautes de sept pays (Royaume-Uni, France, Irlande, Allemagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada) peuvent activer une option permettant de masquer automatiquement les demandes de messages directs (invitations à discuter) contenant des mots, expressions ou emojis offensants.

C'est dans ces pays qu'il y a eu des personnalités publiques, notamment des joueurs de soccer, qui ont été victimes d'abus et de termes offensants dans les messages directs , a précisé à l'AFP Clotilde Briend, responsable des politiques publiques d’Instagram.

Selon elle, la majeure partie des discours de haine émanent de ces demandes de messages directs. On va donner la possibilité à tous et à toutes de nous signaler ou non ces messages qui resteront accessibles dans une boîte de réception séparée.

En français, quelques dizaines d'expressions sont bloquées, choisies en collaboration avec l'association Génération numérique qui sensibilise les plus jeunes à l'usage des réseaux sociaux. Les internautes auront la possibilité d'ajouter leurs propres termes à ce filtre, comme cela est déjà le cas pour la modération des commentaires.

Cette fonction de filtrage pourrait ensuite s’étendre aux autres messageries populaires du groupe Facebook, soit Messenger et WhatsApp, selon Clotilde Brient.

D’autres actions

Instagram, qui compte plus d'un milliard d'adeptes, multiplie les initiatives pour lutter contre le harcèlement, les discours haineux et la désinformation qui pullulent sur les réseaux sociaux.

En 2019, l'entreprise a lancé une intelligence artificielle qui avertit les personnes avant de publier des messages injurieux. Plus récemment, le réseau social a annoncé qu’il utiliserait l'apprentissage automatique pour deviner l'âge réel des internautes.

En mars, le réseau social a confirmé son projet de créer une version de son service réservée aux jeunes ados, suscitant un tollé chez les spécialistes des droits de l'enfant.