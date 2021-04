Le Dakota du Nord songe à vacciner les camionneurs saskatchewanais

La Saskatchewan et le Dakota du Nord discutent de la possibilité de vacciner les camionneurs saskatchewanaiscontre la COVID-19 dans cet État américain.

Le premier ministre de la Saskatchewan affirme que le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a évoqué la possibilité d’installer un centre de vaccination juste au sud de la frontière canadienne pour vacciner les camionneurs de la Saskatchewan qui reviennent au Canada.

C’est une offre extrêmement généreuse de la part du gouverneur du Dakota du Nord et de sa population et qui est appréciée par toute cette province et moi-même , déclare Scott Moe.

Le Dakota du Nord aurait une réserve de doses assez suffisantes pour se permettre de faire cette offre. Les personnes de plus de 18 ans y ont déjà accès à leur première dose de vaccin.

En Saskatchewan, 26 % de la population et 51 % des plus de 40 ans ont déjà reçu au moins la première dose.

Mardi, les gouvernements du Manitoba et du Dakota du Nord ont conclu un accord de collaboration afin de vacciner les chauffeurs routiers manitobains qui doivent franchir la frontière entre le Canada et les États-Unis.