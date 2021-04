Vaccination : l'Estrie est sur le point de rattraper la moyenne provinciale

La moyenne provinciale se situe à 28,5 %, alors que l'Estrie est à 27,4 %. Selon comment les choses vont aller , l'Estrie devrait rejoindre cette moyenne une fois les doses d'AstraZeneca écoulées, souligne Jean Delisle, directeur de la campagne de vaccination en Estrie.

Un autre facteur qui devrait permettre à la région d'atteindre son objectif : depuis mercredi matin, les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent recevoir le vaccin. La tranche d'âge de 45 à 54 ans représente 64 500 personnes en Estrie.

Jean Delisle ajoute que le CIUSSS n'a pas reçu d'informations quant aux livraisons des vaccins Pzifer et Moderna.

Par ailleurs, des vaccins sont toujours administrés sans rendez-vous tous les jours au Centre des foires de Sherbrooke, de 17 h à 20 h. Il s'agit d'une exigence du ministère de maintenir des sans rendez-vous, explique Jean Delisle. Il pourrait y avoir des gens qui pourraient, par ce moyen, y avoir accès, pour des raisons X.

Jean Delisle estime que la vaccination va d'ailleurs toujours bon train en Estrie, avec 4239 plages horaire consommées sur 5200 du 17 au 19 avril. Ça veut dire que c'est toujours populaire.

Les données épidémiologiques de l'Estrie semblent conforter la région en zone orange, soutient le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier. Cependant, la trentaine d'éclosions inquiètent le médecin, d'autant plus que des agrégats se situent en Beauce, à proximité de l'Estrie.

Cependant, on sait où [ces éclosions] sont. Il y a un travail à faire avec les lieux où ça se passe , souligne le Dr Poirier.

Il devrait faire le point avec le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, ce jeudi pour voir ce qu'on fait . À ce stade-ci, il estime que la région devrait rester en zone orange.

Le difficile équilibre, c'est de toujours s'assurer que les mesures qu'on imposerait à la région en palier rouge, est-ce qu'elles vont vraiment nous aider? C'est un grand territoire l'Estrie, et on est capable de circonscrire à des endroits et autres des interventions plus précises, avec les intervenants du milieu.

Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie