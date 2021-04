30 nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Avec ces nouveaux cas, la région atteint le cap symbolique des 10 000 cas de coronavirus récensés depuis le début de la pandémie il y a un peu plus d’un an. On compte actuellement 216 cas actifs sur le territoire régional, soit trois de moins que la veille.

À l’échelle du Québec, la santé publique rapporte 1217 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès supplémentaires.