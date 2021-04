Les doses d'AstraZeneca s'envolent au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent anticipe ne plus avoir de doses du vaccin d'AstraZeneca pour le sans rendez-vous d'ici la fin de la journée.

La vaccination pour les personnes de 45 ans et plus a débuté ce matin au Bas-Saint-Laurent avec certains secteurs offrant des places à des cliniques sans rendez-vous.

Or, le peu de doses disponibles – 1400 qui n'avaient pas trouvé preneurs jusqu'à maintenant – et l'engouement des résidents du Bas-Saint-Laurent obligeront possiblement le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a revoir ses plans pour les prochains jours.

Demain et vendredi, des cliniques sans rendez-vous doivent offrir des places aux 45 ans et plus à Trois-Pistoles.

En ligne, peu de places étaient encore disponibles mercredi matin dans les différents secteur du Bas-Saint-Laurent.

Devant cette situation, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a d'ailleurs entrepris des démarches pour obtenir plus de doses du vaccin.

Avec les informations de Shanelle Guérin