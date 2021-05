L'écrivaine raconte avoir fait face au syndrome de la page blanche il y a environ deux ans, un blocage complet qui a ébranlé la créatrice.

Quand tu as un blocage, c'est physiquement très difficile à prendre, relate France Adams. C'est comme un volcan qui est prêt à faire éruption et c'est comme si tu mettais quelque chose par-dessus, donc la pression monte. Du moins, c'est comme ça que moi je le vis. Tu ne sais pas dans quelle direction t'en aller.

Les conséquences de ce blocage auraient pu être désastreuses pour l'autrice qui évoque notamment le risque de sombrer dans une dépression.

Oeuvre de France Adams Photo : France Adams

Heureusement, son désir de créer l'a plutôt poussée vers une échappatoire créative, la peinture. Sans formation et ambition de devenir un jour peintre, l'autrice jeunesse s'est alors donné la permission d'explorer avec les couleurs et la texture.

J'ai consciemment décidé que j'enlevais le jugement, la limitation et que je me lançais dans quelque chose de complètement en dehors de ma zone de confort en sachant très bien que la magie n’arrive pas dans la boîte, mais quand on sort de sa boîte, c'est là où les choses changent.

À travers ce processus, elle a embrassé la notion du moment présent, absorbée dans le travail sans penser, sans attentes, mais toujours à l'affût de cette énergie créative qui nous habite.

Citation tirée du compte Instagram de France Adams Photo : France Adams

Ce que j'ai réalisé, c'est que quand je sors frustrée d'ici, c'est parce que je n'étais pas en contact avec mon intuition, j'ai trop voulu contrôler. Je le vois comme un exercice, donc l'idée, c'est toujours de se laisser aller dans le courant créatif plutôt que de le contrôler.

Explorer avec les couleurs et les textures lui a permis de sortir de sa tête et de revenir à la source de la création en gardant l'esprit libre pour revenir à l'écriture.

Les points de France Adams Photo : France Adams

Un retour à l'intuition qui fait maintenant partie intégrante de son processus de création.

Depuis qu’elle s’est mise à peindre, France Adams a réussi à terminer son livre Au cœur de l’histoire, publié aux Éditions du Blé, qui lui a valu une mention honorable du jury du Prix Champlain.