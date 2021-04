La vitesse ne sera pas limitée à 40 km/h dans les quartiers de Saguenay

Le conseiller responsable des travaux publics, Michel Tremblay, explique que des tests ont pourtant été effectués l’an dernier dans plusieurs secteurs. Cependant, ils se sont révélés non concluants. Il mentionne que les citoyens n’abaissaient pas du tout leur vitesse malgré les nouvelles indications.

Les élus ont donc décidé de ne pas imposer cette réglementation. Les coûts qui étaient associés à ce changement ont aussi pesé dans la balance. Seulement modifier les pancartes dans les quartiers résidentiels touchés représentait une facture de 200 000 $ pour la Ville.

On a fait une étude sur les coûts, mais en fin de compte on a décidé qu’on ne changerait pas et qu’on ferait du cas par cas.

Une citation de :Michel Tremblay, conseiller responsable des travaux publics