EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour du Manitoba sur la campagne de vaccination

La semaine dernière, le Manitoba a annoncé qu’il allait procéder à des changements de stratégies dans sa campagne de vaccination pour prioriser les zones où le coronavirus se propage davantage, ajoutant que des détails seraient fournis ce mercredi.

Depuis mardi, les Manitobains de 52 ans et plus ainsi que les membres des Premières Nations de 32 ans et plus peuvent être vaccinés dans les supercliniques et les cliniques mobiles de la province.

Depuis lundi, le vaccin AstraZeneca-Oxford est disponible pour les personnes de 40 ans et plus au travers des pharmacies et des cliniques médicales.

Les responsables de la campagne de vaccination s'adresseront aux journalistes dans une session d'information à 10 h ce matin, avant de tenir un point de presse ouvert au public à 12 h 30.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Détails à venir.