Québec investit 314 M$ sur deux ans pour les transports en Gaspésie et aux Îles

Québec investira 314 237 000 $ sur deux ans dans le réseau routier, ferroviaire et aéroportuaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

La majeure partie de cet investissement, soit près de 137 millions de dolllars, servira à la réhabilitation du chemin de fer gaspésien.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, affirme que le tronçon entre Caplan et Port-Daniel-Gascons sera mis en service en 2022. Et on prévoit toujours la mise en service complète en 2025, donc de toute la portion de Matapédia à Gaspé , précise-t-il.

C'était important pour moi de réaliser le plus rapidement possible ce tronçon pour [les] grandes entreprises, pour ne pas nommer LM Wind Power et Ciment McInnis, qui ont besoin de transporter des marchandises , ajoute le ministre.

Répartition des investissements prévus en transport en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour les années 2021-2023 : 137 M$ pour le réseau ferroviaire

107 M$ pour le réseau routier

68 M$ pour les structures

2,7 M$ pour le réseau aéroportuaire

Pour ce qui est du réseau routier, plusieurs projets sont ciblés par le gouvernement de François Legault.

Le ministre responsable de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, a cité en exemple l'empierrement de la route 132 dans le secteur du Pic de l'Aurore, à Percé, et le début de la phase deux de la reconstruction de la route 132 à Chandler.

21 M$ pour les routes des Îles

Aux Îles-de-la-Madeleine, le ministre Bonnardel indique que 21 M$ sur deux ans seront investis dans le réseau routier de l'archipel.

La reconstruction de l'enrochement de la route 199 à Pointe-aux-Loups fait partie des projets qui profiteront de cette enveloppe.

Plusieurs routes des Îles-de-la-Madeleine nécessitent des travaux, entre autres afin de les protéger contre l'érosion des berges (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

M. Bonnardel a souligné le travail de son équipe et des équipes municipales dans les derniers mois, notamment pour reconstruire les ponts ferroviaires à Cascapédia-Saint-Jules qui avaient été endommagés par les fortes pluies survenues en décembre.

Le ministre a également félicité son gouvernement d'avoir augmenté les sommes investies en transports dans la province. Il avance que ces investissements sont passés de 20 milliards en 2018 à 28 milliards en 2021, ce qui aurait permis de mener à terme davantage de projets.