Mise au point au sujet de la boutique en ligne Emma-Rose

Notre reportage diffusé à La facture ainsi que notre article du 6 avril 2021 parlaient de la boutique en ligne Emma-Rose qui vend des vêtements de femme taille plus.

Or, cette entreprise ne doit pas être confondue avec la boutique Emarose qui, elle, se spécialise dans la vente de cadeaux, décoration et antiquités, et a pignon sur rue à Bromont et Beloeil.

Les deux entreprises ne sont liées d'aucune façon.

Nous tenions à faire la précision.