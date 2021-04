L'Ontario fracasse son record de vaccination

Plus de 136 000 Ontariens ont été vaccinés au cours des dernières 24 heures - un nouveau sommet provincial, mais le nombre de nouveaux cas de coronavirus remonte au-dessus de la barre des 4000.

Santé publique Ontario confirme 4212 nouvelles infections et 32 décès de plus mercredi.

Toronto recense 1249 nouveaux cas, suivi des régions de Peel (771), York (386), Hamilton (276) et Durham (214).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Après avoir ouvert la vaccination aux 40 ans et plus qui pouvaient recevoir à partir de mardi le vaccin d'AstraZeneca en pharmacie et dans certains cabinets de médecin, la province a fracassé son record d'immunisation.

Au total, 136 695 doses des vaccins d'AstraZeneca, Pfizer et Moderna ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

C'est plus de 20 000 doses de plus que le dernier sommet qui avait été atteint en Ontario.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations baisse légèrement, se chiffrant à 2335 (-25).

En revanche, il y a 17 patients de plus aux soins intensifs (total : 790).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il y a 4204 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue de 24, pour un total de 42 917.

De son côté, le premier ministre Doug Ford s'est placé en isolement préventif, parce qu'un membre de son équipe avec qui il a été en contact étroit a contracté la COVID-19.

Près de 51 900 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Plus de détails à venir