Contrairement au reste du Québec, la Côte-Nord ne connaît pas un boom de construction

Les statistiques rendues publiques par l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) cette semaine indiquent une hausse importante des mises en chantier.

Selon le directeur du service économique à l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l'habitation au Québec , Paul Cardinal, 2021 est en voie de détrôner 2020 pour le nombre de nouvelles mises en chantier.

La tendance ne s'étend toutefois pas à la Côte-Nord. Une hausse est toutefois observée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

À titre d’exemple, Sept-Îles ne compte que six mises en chantier depuis le début de 2021, tout de même plus que les deux à la même période en 2020. À Baie-Comeau, on ne compte aucune mise en chantier depuis le début de l’année, ce qui reflète la tendance des dernières années.

Bilan migratoire toujours négatif

La pandémie aurait créé un attrait pour les maisons unifamiliales, les plus petits centres urbains et même les régions rurales. La baisse des taux hypothécaires encourage aussi les acheteurs à emprunter à faible coût.

Les consommateurs qui veulent magasiner pour une maison existante, il y a très peu d'offres sur le marché. Alors plusieurs vont plutôt se tourner vers une propriété neuve qu’ils vont pouvoir faire construire selon leur goût , explique Paul Cardinal, en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Or, la Côte-Nord fait toujours face à un bilan démographique négatif, bien que celui-ci soit maintenant moins marqué qu’au cours des dernières années.

Pour construire des nouveaux logements, ce qui stimule la demande, ce sont des nouveaux ménages , résume simplement Paul Cardinal.

Il explique toutefois que les premiers mois de l’année ne sont pas les plus populaires pour lancer un chantier et couler des fondations. Plus de maisons pourraient donc être construites plus tard dans l’année.

M. Cardinal souligne toutefois que le taux d'inoccupation des logements locatifs a diminué dans la région, mais ne justifie pas encore la construction de nouveaux loyers dans la région.