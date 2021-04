Des vaccins au travail en Chaudière-Appalaches

Ces entreprises agroalimentaires, un secteur ciblé comme prioritaire, sont parmi les premières visitées, mais une douzaine d'équipes du CISSS Chaudière-Appalaches seront déployées dans une soixantaine d'autres entreprises au cours des prochains jours.

La responsable de la vaccination dans Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Tanguay, espère que cette nouvelle stratégie va convaincre de nombreux travailleurs de Chaudière-Appalaches de se faire vacciner le plus rapidement possible.

Il fallait trouver une façon différente de rejoindre [les travailleurs]. Il y a eu une baisse d'achalandage quand même importante au niveau du AstraZeneca dans les derniers jours, donc pour nous, c'est une façon d'aller vers la population , souligne-t-elle à l'émission matinale Première heure.

On s'est dit qu'il faut arrêter que les gens viennent vers nous, mais plutôt nous qui allons vers eux. Une citation de :Marie-Ève Tanguay, responsable de la vaccination dans Chaudière-Appalaches

3000 travailleurs potentiels

La réponse des entrepreneurs qui peuvent ainsi garder leurs employés au travail même s'ils se font vacciner est généralement positive, affirme Mme Tanguay.

On a entamé il y a quelques jours des appels auprès des entreprises pour la reprise de la vaccination du [vaccin] AstraZeneca , ajoute-t-elle. Et vous comprenez qu'avec l'annonce d'hier, il faut qu'on recalcule nos choses, car on va désormais pouvoir vacciner aussi les 45 ans [et plus], donc ça nous amène à vacciner un potentiel de 3000 travailleurs en entreprise dans les prochains jours.

Les 45 ans et plus qui souhaitent se déplacer peuvent de leur côté obtenir une plage horaire pour se vacciner dans l'un des quatre centres de vaccination de Lévis, Montmagny, Thetford Mines ou Saint-Georges.

Quant à la deuxième dose pour les résidents en CHSLD, la campagne va s'accélérer la semaine prochaine.